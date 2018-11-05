苗栗縣長候選人政見發表會敲定16、19日登場

2018年11月05日 18:31 中時 巫靜婷

苗栗縣長選舉4搶1，候選人分別為國黨籍現任縣長徐耀昌、民進黨禮讓無黨籍頭份市長徐定禎，黃玉燕與朱泰平均以無黨籍身分參選。苗栗縣選委會敲定第18屆縣長選舉候選人公辦電視政見發表會，將於16、19日早上9點登場，民眾可於吉元、信和第3頻道收看直播。

苗栗縣選委會副總幹事曾雪花說，依照慣例縣長選舉公辦電視政見發表會共計辦理2場，第1場次於16日進行，4名候選人當天將按照到場簽到順序抽籤發言，各自發表政見、闡述理念，現場將安排直播。

第2場次於19日進行，以同樣方式辦理，2場政見發表會每位候選人皆有2輪機會發言，每輪12分鐘，共計24分鐘讓候選人攻防。

另縣議員部分，除第2、6、7、8選區候選人都不同意辦理政見發表會以外，其他選區都有候選人同意辦理政見發表會，因此選委會委由各鄉鎮市公所排定14日至18日舉行傳統政見發表會，將輪番舉行11場次供民眾到場聆聽。

至於村里長選舉，選委會指出，依據選罷法規定，鄉鎮市民代表、區民代表與里長選舉可依實際情形辦理或免辦政見發表會，考量年底選舉村、里長候選人眾多且各選務中心工作繁多，人力無法負荷，因此決議不予辦理。

另外，苗栗縣長候選人電視公辦政見會除將在16、19日現場直播外，另於16至21日下午19時於吉元、信和頻道有錄影重播。

(中時 )