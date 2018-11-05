新北歡樂耶誕城將開跑！景觀餐廳搶先推餐券同慶

2018年11月05日 18:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！備受大小朋友喜愛的「新北市歡樂耶誕城」今年將自11月16日以太空星球主題正式開城，一路陪伴民眾到明年1月1日止。首創「迷幻星球」點亮站前廣場，可預計吸引大批粉絲搶拍！然從哪個角度欣賞最美耶誕樹呢？新北景觀餐廳「Mega 50餐飲及宴會」也搶先推出旅展優惠券，在高樓賞美景、嘗美味，過一個「與眾不同的」耶誕月。

2018「新北市歡樂耶誕城」藍光星橋。（新北市觀光旅遊局提供）

今年新北歡樂耶誕城規劃眾多卡通明星齊聚的「童趣嘉年華」、眾星雲集的「巨星耶誕演唱會」等一系列豐富活動，歡樂不間斷！今年四大燈區：桑塔星系(市民廣場)延續國際媒體高度關注的光雕秀，更有星球主題貨櫃市集及兩座免費遊樂設施。

望月樓-雅月個人套餐。（Mega 50提供）

新北美食地標「Mega 50餐飲及宴會」旗下三間名店包括：超高人氣的「望月樓」粵菜餐廳(48F)、TripAdvisor新北第一名「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)、以及全國最高的「50樓Café」自助餐廳(50F)，配合年度盛會─2018台北國際旅展及即將到來的新北歡樂耶誕城，也推出全年最殺七折起的餐券。

全國最高-50樓Cafe自助餐廳。（Mega 50提供）

「50樓Café」自助餐廳，位於新北第一高百揚大樓的頂樓，以居高臨下的雙北天際美景，親民價格的琳瑯美食，獨領風騷！廳內設有獨立的親子用餐區，是闔府歡聚或親友聚餐的最佳選擇，此次旅展優惠卷有針對平日中餐、平日晚餐、假日中餐、假日晚餐，最低折扣下到7折。

Asia 49-雙人下午茶。（Mega 50提供）

「Asia 49亞洲料理及酒廊」擁有360度全景觀視野，戶外露天高空花園更是美不勝收，該廳全天候營業，以匯集東南亞人氣料理聞名，此次《雙人下午茶套餐》買五送一餐券組《雙人下午茶套餐》內容包括：一道前菜、一道主食，選項包括泰式蝦捲佐甜辣醬、酥炸起士條佐參巴美乃滋、或韓式牛肉窩窩頭；還有甜點與水果，外加任選飲品二杯。

望月樓-丹桂桌菜10人份。（Mega 50提供）

48樓「望月樓」粵菜餐廳之《丹桂十人桌菜》、及《雅月個人套餐》。其中《丹桂十人桌菜》享79折優惠價。菜色包括：鴻圖燒味拼盤、廣式老火例湯、紅油咖哩大海蝦、明太子焗烤扇貝、沉香鎮江豬腱骨、鹹檸檬蒸金目鱸魚、蒜香脆皮炸子雞、牛肝菌海鮮炆伊麵、芋頭西米露、和季節宜時鮮果盤。另有雅月個人套餐，獨食也樂活。

2018「新北市歡樂耶誕城」迷幻星球。（新北市觀光旅遊局提供）

話說新北歡樂耶誕城白天、夜晚各有不同景致！今年位於板橋車站站前廣場「幻彩星系」燈區，跟上科技結合藝術的潮流，首度運用德國尖端科技點控系統打造全台唯一的巨型LED球體藝術裝置「迷幻星球」，超過10萬顆以上的LED燈點在夜晚變幻出的千變萬化的耀眼燈光！喜歡拍照打卡、嘗美味的朋友不妨提前規劃，為自己在2018歲末留下甜美回憶。

(中時電子報)