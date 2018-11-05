基隆》工商團體挺林右昌 謝立功將辦青年演唱會

民進黨基隆市長林右昌（中）為拚連任，5日出席在競選總部舉辦的「四大工商後援會成立大會」，獲得現場代表熱情支持。（林右昌競辦提供）

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國民黨基隆市長候選人謝立功（中）5日到中山區與市民「唱歌論市政」，並預告10日晚間將在六合停車場舉辦青年演唱會。（謝立功競辦提供）

選戰倒數19天，民進黨基隆市長林右昌為拚連任，5日出席在競選總部舉辦的「四大工商後援會成立大會」，持續打「政績牌」搏選民支持。國民黨基隆市長候選人謝立功則「力攻」中山區，除了掃街拜票外，也宣布10日將在六合停車場舉辦「青年演唱會」，希望藉此拉攏年輕票源。

基隆市工業會、商業會、漁會、農會等4大工商後援會在5日在林右昌競總成立，林右昌也親自頒發幹部聘書，並授予戰旗，表示「感謝4大團體挺身而出，他要繼續為基隆拼經濟！」

林右昌指出，過去的工商團體在傳統上，政治立場偏藍，但他上任後，在施政上沒有分藍綠、黨派，利用3年多來的執政成果，包括火車站周邊改善及軍港遷移等，都發生了「天翻地覆的改變」，因此獲得不分黨派的認同。

林右昌重申，17日晚上將在信義區東明路上的六合停車場，舉辦基隆有史以來最大的造勢晚會，邀請「萬人來挺右昌」，並呼籲24日當天要再創下新高票。

謝立功則到中山區與市民「唱歌論市政」，除暢談中山區的未來建設發展，並邀集到同黨市議員候選人莊敬聖、前議員江聰明一起站台，承諾自己未來當選市長，將徹底解決中山區建設缺失的問題。

「中山一、二路拓寬工程做了3年，還沒全部完成！」謝立功痛批，中山區包括道路的規畫及紅綠燈的設置，都不符合民眾的實際需求，這些改善的計畫都有待行政經驗豐富的謝立功來完成。

此外，謝立功也預告，10日下午4時至6時30分，將在六合停車場舉辦「揪愛功–青年演唱會」，現場將集結直播主、崇右影藝科技大學熱舞社等團體輪番表演，邀集民眾一同前來共襄盛舉。

(中時 )

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