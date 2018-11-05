連鎖餐廳慶週年！「GB鮮釀餐廳」、「TGI FRIDAYS」餐飲折扣大戰開打

GB鮮釀餐廳「首次盛大款待」活動，點選「BBQ豬肋排與碳烤鮮蝦」售價860元，活動期間第二客半價。（圖片提供／ GB鮮釀餐廳）

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人氣商品「龍舌蘭花蜜紐約牛排」使用鮮釀啤酒梅爾森拉格入饌，售價650元。（圖片提供／ GB鮮釀餐廳）
販賣商品「GB Growler Stainless」不鏽鋼款啤酒外帶壺（圖右）、「GB Pint」不鏽鋼啤酒杯（圖左）。（圖片提供／ GB鮮釀餐廳）
TGI FRIDAYS「27週年慶美食地圖」活動開跑，提供消費者各式餐飲美饌。（圖片提供／ TGI FRIDAYS）

連鎖餐廳回饋消費者，紛紛推出週年慶活動，祭出來店用餐享超值回饋活動，搶攻年末檔期商機。

「GB鮮釀餐廳」歡慶10週年，推出為期28天的「首次盛大款待」活動，11月12日至12月9日開跑，全省店面精選牛排、豬肋排系列餐點第二客半價，包括人氣品項「梅爾森BBQ豬肋排」、「BBQ豬肋排及碳烤鮮蝦」，使用鮮釀啤酒梅爾森拉格入菜，搭配辛香料調味，讓人愈吃愈上癮。另道餐點「龍舌蘭花蜜紐約牛排」每日限量供應，先將牛肉浸漬於龍舌蘭糖漿混合多種辛香料醬汁，燒烤時淋上龍舌蘭醃料、費達起司和番茄莎莎醬，經過醃漬肉質軟嫩不柴，帶有淡淡香料風味，適合搭配甜麥芽（Malty）風味鮮釀啤酒，別有一番滋味。

店內同步販售復刻版「GB Growler」2款外帶壺，全台典藏玻璃款限量400個、都會不鏽鋼款限量800個，其中「都會不鏽鋼款」具有良好保冰、保溫功能，用來品嘗鮮釀啤酒風味絕佳;此次加碼推出新品「GB Pint」不鏽鋼啤酒杯，全新輕量設計，搭配良好抗酸蝕效果，充分體現環保理念。

美式餐廳「TGI FRIDAYS」歡慶來台27週年，11月6日至12月10日推出「27週年慶美食地圖」活動，集結8道特色菜品，邀請用餐顧客大玩「餐餐抽抽樂」，最大獎全桌餐點一折優惠。

TGI FRIDAYS 響應環保，11月6日起消費者來店點選飲品，自備環保吸管現折10元優惠;12月18日起全台店面同步舉辦「無吸管運動」，點購飲品將不再提供塑膠吸管，大家一起環保愛地球。

本次推出4道全新餐點，包括結合皮爾森啤酒與芥末高湯讓人食慾大開的「輕啤羅勒淡菜鍋」、淋上雙起司白醬與特製茄汁辣醬的「雙起司辣香雞翅佐烤餅」、金黃酥脆的「嫩烤香蒜魚排佐燉豆」及使用12oz. Choice紐約牛排製作的「紐約牛排佐法式奶油蘑菇」。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

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