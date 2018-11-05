苗栗年改打行政訴訟戰 徐耀昌：費用由協會支援

2018年11月05日 18:31 中時 巫靜婷

縣長徐耀昌於會中表示，有關行政訴訟費用將請苗栗縣退休公務人員協會支援。（巫靜婷攝）

7月上路的公教年金改革引爭議，苗栗縣退休公教人員提復審或訴願行政救濟，近日陸續遭到駁回，年改將進入行政訴訟戰，縣長徐耀昌指示人事處持續提供行政服務，協助爭取權益，有關行政訴訟費用將由協會支援。

退休公教人員協會5日在文觀局中正堂辦理「年金改革行政救濟說明會」，針對欲提出行政訴訟者給予單一窗口服務，協助提出行訴的文書作業，統一收件、寄送，幫助其爭取權益。

另聘請律師公會理事長饒斯棋提供必要之協助，會中說明訴訟程序及注意事項，近千位退休公教人員到場聆聽。人事處長陳坤榮表示，今年4月起協助退休公教近3000件復審或訴願之案件，並於6月旬提出意見書，全力支持釋憲。

徐耀昌指出，改革方案以溯及既往方式，修法削減退休年金給付，顯與行政程序法的信賴保護、不溯及既往原則不符，疑有違憲之虞，但聲請釋憲的前提是「窮盡一切救濟途徑」，因此仍需先完成行政訴訟等程序。

他表示，目前第1波的訴願或復審行政救濟程序，主管機關已陸續寄出駁回決定書，接下來第2波的行政訴訟馬上就要展開，將指示人事處持續提供相關行政服務，有關行政訴訟費用將請退休公務人員協會支援。

人事處指出，退休公教人員若對訴願決定書及復審決定書有疑義或對救濟程序不明瞭，可洽詢原服務機關或縣府人事處，縣政府服務專線：037－559588、饒律師事務所037－682332。

(中時 )