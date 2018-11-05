孔鏘患重症憂無藥可救 醫：關鍵是找出原因

孔鏘患病憂無藥醫，怕一覺醒來「與神同行」。(圖／擷取自孔鏘臉書)

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中時電子報
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孔鏘在其他媒體專訪中談及早年綜藝大哥們對他的知遇之恩，至今仍感念不忘，即使在他最窮愁潦倒，費玉清雪中送炭，給了他工作機會，隨著小哥世界巡演，讓他滿懷感激地說：「張家真是我們家的恩人，一直照顧我們全家。」

雖然孔鏘已還清債務，東山再起，但說起自己的健康狀況，他感慨說，因為患有重度睡眠呼吸中止症，缺氧輕則變植物人、重則猝死，甚至打趣說：「每天祈禱不要睡著後，起床就『與神同行』了。」

孔鏘自述，因為睡眠呼吸中止症「沒有特效藥，也無藥可治癒」，現在的他睡前必須戴上正壓呼吸器，加上患有高血壓、高血脂、高血糖和糖尿病，除了老婆會打理他的健康，提醒他飲食清淡，他也已看淡生死，並立好遺囑。

睡眠呼吸中止會有習慣性打鼾且鼾聲明顯、睡眠當中呼吸暫停的症狀，容易睡眠中斷、越睡越累。(圖片來源：shutterstock）

沒有特效「藥」 但有望治癒

已是中年大叔的孔鏘，健康況狀確實令人憂心，但看在睡眠專科醫師眼裡，認為孔鏘倒不必急著垂頭喪氣。雖然睡眠呼吸中止症確實沒有特效藥，也沒有「藥」可治療，但除了戴呼吸器等輔助療法，其實有望透過睡眠外科手術改善呼吸道結構問題，「最重要是找到原因，對症治療，睡眠呼吸中止症是有機會治癒的。」思維診所睡眠專科醫師江秉穎說。

江秉穎指出，睡眠呼吸中止是因為上呼吸道空間狹窄，導致睡著後呼吸道阻塞，感覺就像是睡覺時有人掐住脖子。症狀除了習慣性打鼾且鼾聲明顯、睡眠當中呼吸會暫停，由於睡眠品質不佳，也容易睡眠中斷、多夢、時常感覺睡不飽、越睡越累等。

造成上呼吸道空間不足的原因則大部分與遺傳有關，如果爸爸的喉嚨比較狹窄，孩子的喉嚨也可能較狹窄；也有些人是扁桃腺較大或舌根肥厚所引起。值得注意的是，江秉穎指出，在台灣因鼻過敏、鼻塞導致睡眠呼吸中止的現象並不少見，曾有調查發現，台北市高達45%國小學童有過敏問題。

肥胖及頸圍過粗都是罹患睡眠呼吸中止的高危險群，男性罹患的機率又比女生高。(圖片來源：shutterstock）

心臟病、三高、失智風險增　嚴重恐猝死

睡眠呼吸中止的高危險群則包括體重高於理想體重120%以上（美國肥胖醫學會定義正常BMI值為23.5以下）、男性頸圍超過43公分、女性超過38公分、本身有鼻過敏、鼻塞、高血壓患者、以及睡前飲酒或服用安眠藥、鎮靜劑等。

另外，不同研究顯示，男性罹患睡眠呼吸中止症的機率是女性的2～8倍，因為男性上呼吸道結構和肌肉較豐厚，導致呼吸空間較狹窄，假使有肥胖問題，脂肪也會比較厚。但江醫師提醒，女性進入更年期後，缺乏雌激素保護下，脂肪分布容易集中在下巴與上呼吸道周邊，發生睡眠呼吸中止的機會和男性不相上下。

江秉穎指出，睡眠呼吸中止嚴重時確實有猝死風險，大部分人白天閉氣超過30秒就會感到難受，臨床則常有病人睡眠檢查時單次阻塞超過1分鐘以上，還曾遇過最久長達96秒，猝死風險非常高。

此外，嚴重睡眠呼吸中止、長期缺氧之下，也會使病人罹患心臟病、三高、中風的風險比正常人高出3～4倍，研究也證實，血糖控制不良、性功能障礙、失智等，都和睡眠呼吸中止長期沒有治療有關係。江秉穎推測，孔鏘的三高和糖尿病問題，也有可能睡眠呼吸中止長期下來的結果。

劉博仁醫師也曾在營養醫學研討會上指出，已有許多研究發現，睡眠呼吸中止症跟幾種疾病有很大的關連，像是：心血管疾病、憂鬱症、高血壓、中風、死亡、腦部疾病等有關，甚至跟癌症也有相關性。

控制體重、避免太累　側睡非人人有用

江秉穎提醒，睡眠呼吸中止的患者平常要注意維持正常體重，避免太累、晚睡、及睡前飲酒、吃鎮靜劑、安眠藥，因為太過疲累或吞服酒精、藥物，恐使入睡後肌肉過度放鬆，增加呼吸中止的發生機會和程度。

另外，有一說是建議患者盡量採側睡，但江秉穎認為，這種方法主要針對舌根、軟顎往後壓的患者，側睡能減少舌根、軟顎往後壓的機會，但並非每個睡眠呼吸中止的患者都是因為這個原因，若是因為骨架小、上顎骨狹窄，這個方法的效果就不大，而且睡覺會翻身，因此保持側睡實際上很難完全執行。

(中時電子報)

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文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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