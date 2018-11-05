全家攜永豐餘懶人料理包3分鐘上桌 滷肉燥家常菜69元起

2018年11月05日 18:23 中時 吳奕萱

三杯放山雞(200g／包)，選用日治時期開業的老牌黑麻油，99元。

糖醋鱸魚片 (200g／包) 選用來自屏東沿海一帶，以模擬大海自然生態的「海水生態 養殖法」養殖的安心鱸魚，99元。

據東方線上調查，台喎外食人口雖多，僅有3成消費者晚餐採外食，高達7成民眾仍傾向在家吃晚餐。另一方面，也發現連續3年在家開伙頻率升高；其中又以微波加熱、簡易半成品輕鬆烹煮的比例持續上升，「簡易自煮」的趨勢當道，也帶動冷凍調理食品成長。

全家便利商店繼推出全新品牌「媽媽煮藝」，積極搶攻晚餐商機。即對應民眾健康飲食需求，攜手使用產地履歷食材的永豐餘生技，標榜運用在地安心食材，研發5款少添加冷凍家常菜，每款69元起，可供1～2人份。

全家商品本部本部長黃君毅表示，到今年底將，已累計投入13億佈局冷凍食品生產供應鏈，包括擴建冷凍食品產線、低溫物流、擴增店舖冷凍空間。此次也首度整合所有資源，偕同永豐餘生技推冷凍家常菜搶市，成為強檔商品。

新品牌「媽媽煮藝」系列產品，亦即簡單儲存(小包裝)、簡單備料(免洗免切)、簡單烹調(已調味，覆熱即食)，及簡單清理(一餐化)，買回家加熱3分鐘就可輕鬆上桌，訴求美味快速。目前推出關山黑糖滷肉燥、芋頭燒豬煲、五花滷桂筍、糖醋鱸魚片、三杯放山雞，共5款台菜系冷凍家常菜餚。

全家表示，試吃評比時，表現最突出的是「關山黑糖滷肉燥」，選用台灣正黑豬肉，擁有豐富膠質與油脂，並加入西螺百年老店非基改缸釀醬油，再透過關山手工柴燒黑糖將醬油鹹味調和，濃厚香醇，售價69元。

永豐餘生技何奕佳總經理指出，此次為永豐餘生技首次與超商通路跨業開發冷凍家常菜，耗費10個月才醞釀出5道安心料理，可成為民眾安心餐桌的美味首選。

(中時 )