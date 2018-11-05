環團轟鄭文燦選後失憶 籲12日前劃自然保留區

2018年11月05日 18:30 中時 蔡依珍

搶救大潭藻礁行動聯盟的陳情書由市府農業局專員劉秀卿代表接下。(蔡依珍攝)

潘忠政出示地圖指大潭藻礁的生態豐富性和多元性遠高於觀新藻礁。(蔡依珍攝)

潘忠政以鄭文燦4年前在臉書批評前縣長吳志揚「只管輿論跟選票」的言論，原封不動的還給鄭文燦。(蔡依珍攝)

潘忠政出示2012年時任民進黨縣黨部主委的鄭文燦曾簽署「劃設觀新藻礁自然保留區」。(蔡依珍攝)

搶救大潭藻礁行動聯盟5日赴市府前廣場抗議，當場播放鄭文燦2014年承諾保護桃園整個海岸線的錄音檔，痛斥鄭失憶、背信忘義，要求鄭公開向環團道歉、並兌現承諾在11月12日前指定桃園藻礁為「暫定自然保留區」，否則將號召全民用選票制裁民進黨。

新聞處長張惇涵回應，尊重環團要求27公里的海岸全部都指定為「暫定自然保留區」，但任何保護區的劃設都需有科學根據，強調市府委託中央大學調查的範圍就是觀塘港地區的藻礁生態，結果並未建議將觀塘港海岸劃設為保護區，且研究發現大潭藻礁礁體露頭為24.18公頃、觀新藻礁生態系野生動物保護區藻礁露頭126.4公頃，直言已將最核心區域納入保護，反批環團指責市府未調查大潭藻礁是移花接木、混淆視聽，呼籲立即停止。

中研院生物多樣性研究員陳昭倫表示，過去1年各方學者和環團研究發現，大潭藻礁是桃園海岸最完整的藻礁生態系，還是一級瀕危保育類柴山多杯孔珊瑚的棲地，保育價值遠高於觀新藻礁，但市府不斷引用中央大學2017年的調查報告、且中大報告只提觀新保護區、根本故意忽略大潭，強調會積極將研究結果投稿到各大國際學術期刊，向國際發聲。

歐巴桑聯盟蘆竹區市議員候選人吳凱琳和左翼聯盟平鎮區市議員候選人劉念雲直指賴清德在鄭文燦南區競總開幕時道歉，「非常不尊重桃園市民，也證明賴腦袋想的都是選情、不是人民健康和利益！」鄭文燦更是為了仕途不敢吭聲，市長候選人朱梅雪更公開允諾，桃園海岸線全劃為保留區，「1年沒做到我自己下台！」

「藻礁是政治照妖鏡！」搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，2012年民進黨縣黨部主委的鄭文燦曾簽署「劃設觀新藻礁自然保留區」，2014年8月參選市長時更親口說出「未來整個桃園縣沿海地區，希望自然的地景能夠暫時指定為自然保留區」，當場播放錄音檔強調絕對不是環團移花接木、要求道歉。

潘忠政更斥選前承諾保育藻礁永不妥協的市長候選人鄭文燦、當選變成了背信忘義的市長，他以鄭文燦4年前在臉書批評前縣長吳志揚「只管輿論跟選票」的言論，原封不動的還給鄭文燦，不過潘也感到無力，坦言鄭文燦的「小確幸」施政作風讓他選情很穩，但也質疑鄭的大政策背信、怎麼能相信他會帶領桃園往前邁進。

潘忠政強調《文資法》明文規定市府是地方主管機關，可自行提報將大潭藻礁指定為自然保留區，直言特別法優於所有法令，只要現在劃設自然保留區，還來得及搶救大潭藻礁，下最後通牒要求鄭文燦11月12日付諸實現，若沒有善意回應，將會到農委會抗議，如果中央地方都不回應，一定會在24日號召選民用選票來抵制顢頇的民進黨。

(中時 )