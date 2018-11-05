台南》基進黨陳嘉伶批橋梁人行道設計不良 工務局將補救

基進黨南區、安平區候選人陳嘉伶提到台南市很多人行道都設計不良。（基進黨台南市黨部提供）

友善列印
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基進黨南區、安平區市議員候選人陳嘉伶5日批評台南市的人行道設計不友善，常常走到一半就消失，或者冒出障礙物，5日批評南區永華橋的人行道設計不良，台南市工務局回應該橋屬舊橋，因車流量高難設人行道，未來會與交通局研議補救方式，新橋皆已設人行道。

陳嘉伶表示，一個友善都市的人行道要設計的舒適與安全，是城市非常重要的要素，期許未來的人行步道，都可以有更安全更舒適更寬敞的空間。

她以永華橋為例，橋上的無障礙空間相當狹小，不利輪椅行動，且在人行道上有許多障礙物阻礙通行，且人行道在橋旁就斷掉，演變成行人與汽、機車爭道的危機。

陳嘉伶表示，街道服務的對象，應該是人，而不是車。應該最先服務行人，其次是單車，再其次是公共運輸，最後才是私人車輛。但台灣都市規畫的思考都是以車為優先，在高齡趨勢化的都市，老人步行人口越來越多，都是忽略人本的因素。

基進黨東區市議員候選人李宗霖表示，美國波特蘭大量投資在大眾運輸和自行車道的建設，抑制汽車文化的發展，結果每年都能省下26億美元的支出，打造步行城市，就是讓城市變得更宜居的希望所在。

台南市工務局表示，永華橋興建年代已久，當初興建時人本觀念薄弱，政府的確沒有為行人留設徒步空間，現在因為永華橋車流量大，路面寬僅18米，規畫人行道的空間不易，他強調，近年施作的新橋都已設有人行道，永華橋問題未來將與交通局研議，從檢視車流量作起。

(中時 )

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