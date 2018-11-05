雲林》北港鎮長選戰前任、現任對決 也是藍、綠較勁

尋求連任的北港鎮長張勝智穩紮穩打。（張朝欣攝）

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北港鎮長候選人蕭永義訴求北港鎮更進步。（張朝欣攝）

年底北港鎮長選舉，尋求連任的張勝智對上捲土重來的蕭永義，民進黨籍張勝智有政黨支持，蕭永義以無黨籍參選，但本身是國民黨員，獲得藍軍奧援，前任、現任鎮長對決，也是藍、綠較勁，不到最後關頭勝負難分。

3年多前尋求連任失利的前北港鎮長蕭永義，再次投入年底北港鎮長選戰，訴求打造北港鎮成為宗教觀光與農業升級城鎮。現任北港鎮長張勝智則是爭取經費高手，3年多來共爭取30餘億元地方建設經費，讓鎮民相當有感。

張勝智表示，此次尋求連任訴求再現北港榮景，他認為政策一定要延續，目前中央、雲林縣都是由民進黨執政，民進黨執政鄉鎮市提出建設計畫，可以透過1條龍服務快速完成，他3年多來能夠爭取這麼多地方建設，就是中央與地方共同努力的成果。

蕭永義則指出，北港鎮必需加強宗教觀光產業規畫以及農業升級發展，近年來北港雖有不少建設，但並沒有辦法構成朝天宮媽祖廟以外的第2景點，無法留住遊客住宿提升整體消費；農業發展也停滯不前未見升級，這些都是必需盡速解決的問題。

地方人士分析，張勝智3年多來爭取30餘億元地方建設經費，政績有目共睹，但蕭永義多年累積的地方人脈不可忽視，2人都有政黨在背後支持，可視為藍、綠對決，如何獲得中間選民的認同，將是勝出的重要關鍵。

(中時 )

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