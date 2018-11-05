SBL》新教頭與領隊上任 裕隆新球季展不同氣象

2018年11月05日 18:24 中時電子報 黃及人

上周一才結束中國大陸雲南為期兩周「高原」移訓返台的裕隆納智捷，5日舉行新任執行教練李啟億與新領隊孟慶杭的見面會，李啟億說：「儘管我是第1年領軍，裕隆卻屬傳統球隊，無需做出大改變，目標季後賽全員健康出席就好！」

裕隆上季雖拿例行賽第1，卻在季後賽次輪爆冷遭到富邦橫掃出局，新球季改由李啟億取代魏永泰擔任教頭，今年休兵期間就積極參加各種盃賽，包含夏季聯賽、澳門非凡12聯賽等等，先前還去雲南跟當地青年隊打了10場友誼賽。

「其實出發雲南之前，我們還沒想過經歷高原地形考驗，一開始去的時候，大部分球員跑個3分鐘就氣喘如牛，所以在那邊只比賽沒訓練，」李啟億說，「桑尼、湯瑪斯兩名洋將也沒跟去，所以真正隨隊練球還不滿1個禮拜時間。」

裕隆洋將桑尼是巴勒斯坦國家隊成員之一。(黃及人攝)

李啟億目前還算滿意桑尼、湯瑪斯表現，「兩人配合度都蠻高的，桑尼屬於比較團隊型的全能球員，甚至會講些中文，湯瑪斯的防守不錯。整體而言，我更想在例行賽培養出更多可用本土球員，像是郭昭男、林力仁、盧冠良等人。」

「身為執行教練的我，臨場反應還是慢了一點，還需自我要求，」李啟億說，「新球季採用雙洋將制，我感覺對本土球員實力較強的裕隆比較不利，畢竟其他球隊得分都靠老外，我們的優勢較少，還要考慮首節要派1或2個洋將上場。」

不過裕隆一哥「男模」呂政儒卻不這麼想，「雙洋將沒什麼不利的，每位教練認知不同，一切還是看功力！」至於新球季的展望，男模信心滿滿表示，「我都打那麼多年了，當然沒什麼壓力，目前只感覺兩名新洋將適應得不錯。」

裕隆新球季熱身賽將於8日出戰金酒、10日遭遇達欣，屆時會打出怎樣表現，球迷不妨拭目以待，李啟億說：「上季我比較不滿意的是球的流動太少，所以新球季我會努力讓球的流動變多，其他地方就做些小改變就好。」

(中時電子報)