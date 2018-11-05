劉至翰才動青光眼手術 為公益上籃球場：劉家男人都中了

2018年11月05日 18:21 中時 林淑娟

劉至翰9月底動青光眼手術，為了公益5日上球場練球。（盧禕祺攝）

劉至翰9月底動青光眼手術，為了公益5日上球場練球。（盧禕祺攝）

台灣明星籃球代表隊為了「台韓明星公益籃球賽」齊聚練球。（盧禕祺攝）

劉至翰5日為11日將登場的「台韓明星公益籃球賽」進行團練，跟著藝人朋友一起打球蹦蹦跳跳，其實他今年9月底右眼進行青光眼降壓手術，當時全身麻醉，他還在臉書曬出眼睛包紗布的照片，休養1個月後複診確認狀況良好後，醫生說他可以恢復運動，只是禁止游泳，等他右眼完全康復後，左眼也要開刀。

他透露自己30多歲時就發現罹患青光眼，一開始是覺得眼睛有點變成近視，視野愈來愈小，檢查後才發現是青光眼。某天在家看到爺爺點青光眼的眼藥水，才發現兩人點一樣的藥，原來都有青光眼！結果爸爸劉尚謙在廁所聽到爺孫對話，驚呼：「我也有！」他們這才發現青光眼會遺傳，且劉家男人都中了。他說，爸爸後來也有發訊息給他同父異母的弟弟孫沁岳，提醒他回台灣時要去檢查一下。

劉至翰說他的手術順利，現在眼睛狀況良好，之後應該就比較不會惡化，只是還在復原期，後遺症就是視力比較模糊，像還有一層薄霧，醫生也有交代術後如何保養，正常運動是沒問題的，他也提醒大家，青光眼不能忽視，如果病情變嚴重，其實是會瞬間失眠的。

視力模糊如何打籃球？他說，目前眼睛還好像有層薄霧，確實會影響投球準度，不過他平常準度本來就馬馬虎虎，「我不一定要當得分的弓箭，也可以當防守的盾牌，我的專長是指揮防守，可以為隊友製造更多機會」。

《台韓明星公益籃球賽》將於11月11日下午1點於台北市和平籃球館熱鬧開打，由韓國偶像團體 2AM 當紅藝人鄭珍雲領軍，將率領姜仁秀、呂旭煥、吳承允、朴正根、朴宰民、盧閔赫、文洙尹、樸光在、金赫、鄭義哲、李錫吳、朴光在、鄭哲圭、李承鎬、權成民等在內的韓國明星籃球代表隊代表「韓國KCBL藝人籃球協會」，跨海來台與台灣藝人在球場上尬球技。台灣明星籃球代表隊的成員有張洛君、陳志強、黃志瑋、坤達、李易、郭彥均、劉至瀚、楊一展、艾力克斯、陳德烈、林詠越、梁瀚名、各務孝太、陳柏文、邱德治、藍鈞天、陳彥允等，參與本活動的藝人除了期望透過運動來傳遞正能量，也希望藉由籃球打造溫暖的希望和夢想給需要幫助的人。

(中時 )