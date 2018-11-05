美國制裁伊朗「一滴油也賣不出」 德黑蘭不甩

2018年11月05日 18:29 中時電子報 江飛宇

路透社報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週日表示，週一展開的對伊朗制裁，將是有史以來最嚴厲的措施。不過伊朗總統魯哈尼表示，伊朗不懼怕美國的動作，將會出售其石油，打破美國的金融制裁。

魯哈尼說：「美國希望將伊朗的石油銷售減少到零......但我們將繼續出售我們的石油，以打破制裁….今天敵人（美國）的目標是我們的經濟......制裁的主要目標是我們的人民，因此我們必須團結。」

今年5月，川普片面退出了2015年與伊朗簽定的核協議，理由是伊朗銷售武器給恐怖團體，並試圖破壞西方國家秩序，重新對伊朗實施了經濟制裁，大多是金融與經濟，以及石油出口的限制。

雖然如此，美國又表示，可以暫時允8個長期進口伊朗石油的國家，能夠繼續向伊朗購買石油，包括土耳其、義大利、阿拉伯聯合大公國、印度、中國大陸、韓國、日本，還有台灣。

既然留有後路，那麼情況其實沒有美國說的那麼嚴厲。能源諮詢公司主管瑟菲特．維傑卡(Surfeit Vijayakar)說：「制裁的影響將大大減弱。」

不過，韓國擔心經濟衝擊，周一表示，暫時先放棄從伊朗進口超輕型原油(冷凝油)，不過會允許與中東國家繼續進行金融交易。

歐盟經濟事務專員周一表示反對恢復制裁，而中國大陸也不讚同，大陸外交部發言人華春瑩說，對美國的決定表示遺憾。

伊朗開始出現全國性的反美情緒，伊朗政府表示，將發起軍事演習以回應美國的制裁，但不會與美國以外的西方國家敵對，伊朗外交部發言人巴赫姆．夸沙明(Bahram Qasemi)表示，他們會繼續核協議的其他簽署方保持經常聯繫，但建立機制與歐盟進行貿易，還需要時間。

他說，美國所發動的制裁，是華盛頓針對德黑蘭發動的心理戰，並稱「美國對伊朗的經濟壓力是徒勞的」。

(中時電子報)