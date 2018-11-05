雲林》縣議員李明哲爭取西螺設農產冷鏈物流中心

尋求連任的縣議員李明哲（右）提出「國家級農產冷鏈物流中心」設於西螺區政見。（張朝欣攝）

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縣議員李明哲（左）爭取農產冷鏈物流中心設於西螺區。（張朝欣攝）

全台農產品冷鏈物流中心之一確定落腳雲林，尋求連任的縣議員李明哲5日提出「國家級農產冷鏈物流中心」設於西螺區政見，認為農作物有即刻貯存的需求，大西螺地區是農產重鎮，最適合就地加工農作物，再配送到其他縣市或是海外市場。

西螺子弟李明哲長期關心農政，在雲林縣議會與多名縣議員共同敦促縣府爭取冷鏈物流園區設在雲林。他認為雲林是全台農作物生產基地，應該朝向設置國家級冷鏈物流中心規畫，最適合的地點就在西螺地區。

李明哲指出，台灣下一波農業產值要能夠提升，必須靠加工技術，西螺果菜市場周邊有許多冷凍食品加工及合作社場，若加以規畫整合打造國家級農產冷鏈物流中心，將幫助雲林整體農業永續發展，同時創造更高的產值。

李明哲說，西螺果菜市場一開始只是交易西螺地區蔬果，後來吸引彰化、嘉義地區農民前來交易，已經變成很重要的區域性交易市場。蔬果在第一時間拍賣、冰存加工再運送到各地區，才能創造最高的附加價值。

李明哲強調，農民其實有非常多的想法，可是沒有人幫他們匯集，他把農民的心聲彙整出1套有邏輯性的說帖「冷鏈物流園區是農業專區中的1個環節，雲林需要1個國家級的農產冷鏈物流中心設在西螺區」。

(中時 )

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