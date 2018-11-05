雲林》經費有限 候選人在自家、小公園設競選總部

2018年11月05日 19:27 中時 張朝欣

台西鄉長候選人戴進隆打造「傻瓜公園」做為競選總部。（張朝欣攝）

投票日逼近，候選人把握最後時間成立競選總部，部分候選人礙於經費有限，競選總部就在自家，還有人整理私有空地打造小公園做為競選總部，不僅節省經費，還可提供社區1處休憩場所，一舉兩得。

水林鄉長候選人李明遠日前成立競選總部，礙於經費有限同時訴求公民參政，他在自家設立「水林公民客廳」充當競選總部，訴求「我家就是你家」，讓選民隨時可以來泡茶論政，一起關心地方大小事。

李明遠表示，有感政黨惡鬥，民眾普遍對政治感到失望，決定以「無色覺醒」為訴求，強調「草民參政，百姓當家」，由於選舉經費有限一切從簡，藉由政見文宣、拜訪選民尋求認同，要打1場不一樣的選戰。

台西鄉長候選人戴進隆整理友人提供的閒置空地打造「傻瓜公園」，除了供民眾休憩外，也是他的競選總部，公園內設有「傻瓜招待所」，開放給民眾聊天泡茶，希望藉由政治素人的投入翻轉台西。

戴進隆訴求用藝術文化翻轉台西，因此競選總部也與眾不同，「傻瓜公園」內有裝置藝術、生態漁池、傻瓜招待所，他表示希望用最少的經費發揮最大的效果，另類競選總部大獲好評。

雲林縣第5選區縣議員候選人丁慶錡成立政黨法人「皇君人民政黨」，簡稱君民黨，並擔任黨主席一職，住家不僅是競選總部，也是供奉皇君母娘的玉鳳宮，他表示結合宗教為民眾服務，可以更多元的幫助有需要幫助的人。

(中時 )