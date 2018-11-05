SBL》驚傳明年3月才傷癒復出 周士淵：進度超前

2018年11月05日 18:32 中時電子報 黃及人

超級籃球聯賽(SBL)第16季還沒開打，新北裕隆就碰上大麻煩，兩度獲選最佳五人的射手周士淵，5日經裕隆執行教練李啟億證實，最快要到明年3月，也就是例行賽第6循環才告傷癒復出，不過周士淵微笑回答，「目前我進度超前！」

周士淵是在今年5月進行小腿髕骨軟骨組織重建手術，回想當時受傷感受，他說：「整條腿都快毀了！只好進行修補手術，幸好僅是關節鏡手術，醫生預估大約半年可以恢復，加上復健時間，防護員告訴我大約明年農曆年間可以回來。」

聽到李啟億說自己要到明年3月才告復出，周士淵先是滿臉錯愕，後來隨即表示尊重教練團決定，「其實我自己很想早點回到場上，目前一天比一天狀況好，也可稍微進行對抗訓練，反正我還須慢慢適應場上感覺，就晚一點回來沒差。」

其實周士淵是SBL僅剩3個「16朝元老」之一，另兩人分別是台銀陳順詳與達欣林冠綸，他到現在還能充分扮演裕隆最佳第六人與及時火力提供者的角色，何況他才初為人父，當然更想努力自己還沒出生的女兒多賺些奶粉錢。

「我老婆已經懷孕5個月，接下來因為要忙著新球季，恐怕最快要到明年球季結束後才能請客結婚了。」臉上充滿即將成為人父喜悅的周士淵表示，畢竟他可能「娶某前、生子後」都在明年同個時間點，就看他能否在場上爆發了。

(中時電子報)