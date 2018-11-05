楊麗花為洪家犧牲一切 數度流產爆皆人為！

2018年11月05日 18:39 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

歌仔戲國寶演員楊麗花和骨科名醫洪文棟結髮35年，昨（4）日傳出洪文棟過世，享壽80歲，兩人感情難以言表，楊麗花曾說出，「幕前我是大眾情人，幕後我永遠只做洪文棟一個人的情人」。而洪文棟曾對媒體說，楊麗花曾幾度流產，「別人都以為她是自然流產，其實是她自己決定不生的，她為我跟孩子做犧牲，卻不輕易說出來。」

據當時媒體報導，洪文棟在娶楊麗花前已經有4個孩子，也讓楊麗花認為照顧這4個孩子就夠了，楊麗花曾誠懇的對洪文棟剖析：「一旦有了我自己的小孩，外人難免會對我有『偏心』的質疑，屆時管教的尺度該如何拿捏？就算我問心無愧，也難保孩子心理上會不平衡。」

於是國寶級演員楊麗花不只淡出演藝圈，更把所有的母愛都留給這四個孩子，洪文棟的3個女兒書都念得很好，唯獨小兒子洪士琪不愛念書，全心繫在兒子身上的楊麗花，發現以洪士琪的學習情況，無法在台灣有好的發展，因此在與洪文棟多番研商後，把洪士琪送去夏威夷念大學。

楊麗花和丈夫洪文棟結縭35年。(圖／本報系資料照)

她當時說過，「當時實在什麼辦法都想過、試過了，洪家就這麼個兒子，我責任重大，如果沒教好，我會對不起洪家。夏威夷的東方人雖多，卻多樸實認真，加上當地氣候好、離台灣較近，所以我們選定夏威夷。」

從來沒學過英文的楊麗花，甚至飛到夏威夷陪伴兒子，最後洪士琪先上語文學校再進大學，在自由的學習環境下，他慢慢想通了，除了學習上開了竅，更變得懂事而體貼。楊麗花對洪家的愛，從孩子身上就看得出來。

(中時電子報)