嘗試輪椅網球 莊佳容被「石化」

明德快樂盃臺北國際輪椅網球公開賽宣布18日登場。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導
里約帕運國手呂嘉儀，展現輪椅網球好身手。(輪轉活動整合行銷工作坊提供)

2018年Weider明德快樂盃臺北國際輪椅網球公開賽，將在11月15日到18日於台北市立網球中心舉行，而且比賽等級升為國際網總ITF 2級賽事，吸引外國好手參與，要 讓台灣中看到輪椅網球刺激的比賽戰況。

台灣輪椅網球里約帕運國手呂嘉儀表示，這是台灣歷年來國際輪椅網球賽最盛大的一次，包括非洲迦納、奈及利亞、摩洛哥等國選手都決定出賽，這表示台灣對身障運動的重視，也讓國際看到台灣殘障運動的發展。

呂嘉儀補充，殘障運動和一般運動一樣都競爭激烈，也能在國際舞台發光發熱，希望透過這次比賽告訴身障朋友，運動除了增添信心，也有機會在國際上拿下成績，歡迎球迷到臺北網球中心觀賞精彩比賽。

莊佳容體驗輪椅網球，沒能打到球相當懊惱。(輪轉活動整合行銷工作坊提供)

今年比賽請來近日宣布退休的職業女網好手莊佳容站台宣傳，除了依照平常打球方式和呂嘉儀對打幾球，也嘗試坐在輪椅上體驗輪椅網球選手的辛苦，她直呼：「真的很不簡單、很難控制！球來了覺得自己被定在那裏，不知道如何是好，我練習時還算打得不錯，一正式來就緊張到無法發揮，不管怎麼樣，大家盡量來台北網球中心幫選手們加油吧！」

除了精彩的輪椅網球賽事，18日決賽日當天，現場還有由國際扶輪3521地區特地為支持輪椅網球而舉辦的「國際輪網扶輪日」相關活動，結合反毒健走、公益園遊會、環保植樹等，邀請全台愛好運動的民眾共襄盛舉，莊佳容屆時也會現身球場，與現場民眾一起為台灣選手加油打氣。

(中時電子報)

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