金門》檢方拜會縣長候選人 表明查賄絕不手軟

2018年11月05日 19:19 中時 李金生

金門地檢署檢察長毛有增（左）偕金門高分檢檢察官王以文（右）拜會縣長候選人洪和成。（李金生攝）

金門縣長候選人謝宜璋就選舉觀察到各種「現象」及坊間「傳聞」與檢方交換意見。（李金生攝）

金門縣長候選人謝宜璋（右）強調，他對檢方查賄、打賄力挺到底。（李金生攝）

金門縣長選舉6搶1，競爭十分激烈。金門地檢署檢察長毛有增偕金門高分檢檢察官王以文今（5）日起連2天展開拜會候選人行程，期待在大家協力反賄選下，讓今年的選風真的不一樣！

毛有增表示，隨著選情日益白熱化，檢舉情資大量湧進，目前已有選他案50件、選偵案1件在過濾和偵辦中，期待鄉親和候選人支持反賄選，選出真正為地方服務的好人才。

國民黨縣長候選人楊鎮浯今早主動拜會毛有增檢察長，要求加強查賄和打擊選舉「奧步」，同時還加碼提供查賄獎金100萬元。毛有增檢察長則偕王以文檢察官按原定計畫，自下午起展開縣長候選人拜會行程，首日先與洪和成、謝宜璋2人交換意見，明日繼續拜會洪志恒、陳福海2人。

毛檢察長肯定各候選人欲服務鄉親的熱忱，希望在政府與全體候選人的共同努力下，讓選舉恢復最原始的制度精神，以最純淨的方式選出最理想人才。

洪、謝2人也表示，全力支持政府查察賄選外，也就選舉觀察到各種「現象」及坊間「傳聞」提供檢方參考，強調對檢方打擊賄選，絕對力挺到底。

毛有增也強調，檢警調有堅定的查賄決心，希望有心人不要心存僥倖，只要有任何線索，一定會查辦到底，絕不手軟。

(中時 )