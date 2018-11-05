國際拳總改選 東奧男子減2量級 女子增為5量級

2018年11月05日 18:52 中時電子報 黃邱倫

國際拳擊總會(AIBA)上周六在俄羅斯進行改選，烏茲別克籍副主席拉西莫夫在137個會員國投票中獲得了87票，成功當選AIBA主席，此外，會員大會中通過了2020年東京奧運將原本男子10量級的賽事減少2量級，而女子量級則從原本的3個量級增加至5個量級。

國際奧會(IOC)先前曾經警告過AIBA，一旦如果拉西莫夫當選AIBA主席後，有可能會將拳擊項目踢出東京奧運，理由是拉西莫夫的背景有可能黑道與毒梟，曾被不少國家通緝，然而AIBA無視IOC的警告，最終還是支持由拉西莫夫入主AIBA，IOC打算在11月30日於日本東京召開的執行委員會中討論這項議題。

拉西莫夫在今年1月接手前主席吳經國留下的經濟問題之後，迅速的與國際禁藥組織合作處理了40多件違規案子，並且允諾往後每年提供120萬瑞士法朗給開發中的會員國，爭取到不少會員國的支持，進而在這次改選中大勝。

這次的會員大會中通過了在東京奧運減少男子量級、增加女子量級的決定，而被取消的男子量級分別是49公斤和60公斤兩量級，這兩個量級剛好是中國大陸的強項，對於大陸而言是不少傷害。

此外，AIBA也通過了一項決定，那就是原本全面開放職業拳手參加奧運的規定，修改為禁止在全美4大職業賽會打超過15場比賽的職業拳手參加奧運會，如此一來將走回老路，讓包含日本拳王高山勝成等人想要為祖國摘金的職業拳手失望了。

(中時電子報)