陳學聖批放任業者盜採砂石圖利6億 桃市府嗆：抹黑

2018年11月05日 19:35 中時 蔡依珍

國民黨桃園市長候選人陳學聖5日和競選辦公室總幹事孫大千，指控桃市府在辦理「桃園市小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」，放任業者盜採國土、圖利近6億元，還企圖以合法掩護非法開挖及回填，涉及偽造文書。

桃園地政局長陳錫禎回應，各單位都依照規定審查監督，可受社會各界檢視公評，候選人為了選舉在沒有證據的情況下，惡意抹黑市府團隊，令人遺憾，他也發布四點聲明，強調小檜溪暨埔子自辦市地重劃區，是在2014年7月、前縣長吳志揚任內核定，經過市府各工程主管機關聯合審查，於2016年7月核定工程設計書圖、9月開工，至 2017年9月間進行重劃區整地、雨污水下水道、共同管道、東門溪排水工程及道路工程，都依審定設計深度開挖施作，產生土方在區內妥善堆置，做好水土保持設施，待污水設施及排水箱涵等構造物施工完成後，依照審定的設計書圖及施工規範分層、分階段回填與夯實。

陳錫禎強調，施工期間土方皆於工區內就近利用，均無外運，所謂「盜採國土、變賣圖利」，根本是任意編排的故事，尤其小檜溪位置在市中心，民眾都可以看得到工程進度，斥對手是烏賊式的抹黑。

陳錫禎表示，依據「桃園市營建剩餘土石方自治條例」規定，建築工程於營建剩餘土石方產出前，應檢附營建剩餘土石方處理計畫，報經市府備查，如涉及計畫變更者亦同。市府在2017年1月間，核準土石方回填計畫，同意小檜溪重劃區工程採用本市境內領有建築執照的建造工程產出的營建剩餘土石方，作為回填土方來源。

依工程實際進度，小檜溪重劃區2017年4月始進土回填，相關運送土方車輛都有取得運送憑證，並配有GPS追蹤流向管制設施，另土方進出皆全程監視錄影管制。部分原核準的建築工程開挖進度，因與重劃工程土方回填期程無法配合，有辦理變更營建剩餘土石方收容處理場所，改運送至其他合法處所，強調都依規定程序處理及審查，沒有任何偽造文書，「合法來源、合法去處、依法審查」3項原則非常清楚，陳學聖的批評沒有實證基礎。市府的所有公文都可以攤在陽光下檢視，行政或是司法調查都沒問題。

東門溪流貫小檜溪重劃區，市府於2016年7月同意備查相關排水計畫，並要求重劃會配合重劃工程施作，但因應防汛需要，市府於2017年6月1日主動至現場勘查，發現重劃會有部分未按書圖施工，除就其變更原有使用或施工方式部分，依違反水利法第92條規定裁罰外，並要求立即提送改善計畫，並已完成備查，確實做好防汛整備工作。

陳錫禎反諷陳學聖辦公室發布的新聞稿，只是一次又一次突顯團隊不諳工程實務，又未善盡查證之責，為求選舉利益，無的放矢抹黑公務人員作法，著實令人遺憾。

(中時 )