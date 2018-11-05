發現千里馬韓國瑜的伯樂 不是吳敦義而是楊秋興

楊秋興（右二）在北漂媽媽記者會上說出自己推薦韓國瑜的過程。（李義攝）

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韓流襲捲全台，大家都想跟著禿子走！是誰發掘韓國瑜這匹千里馬？答案揭曉，前高雄縣長楊秋興5日說：「是我向吳敦義推薦韓國瑜」，因為我這種類型在這種傳統區域選不上，且曾敗選2次，對於掀起韓流，「我慧眼識英雄」。

國民黨主席吳敦義在北台灣輔選時曾表示，因為韓國瑜允文允武，所以推薦韓國瑜出任主委並參選市長。

此說曾令前總統陳水扁不滿，透過勇哥物語反擊，且引發支持者不滿議論，要求豬隊友退開，讓無糧無兵隻身奮戰至今日局面的韓國瑜能依著自己的步調打選戰。

不過，誰才是發現千里馬的伯樂，有了新答案。楊秋興5日參加潘金英舉辦的「北漂媽媽的心聲、幫助我的孩子回家鄉就業」記者會上，以北漂爸爸身分發表心聲。

楊秋興說，與韓國瑜是第四屆立委，但不曾交談過一句話。這回，打電話給韓國瑜詢問是否願意參選高雄市長？韓要我再參選，「我已失敗2次，不會再選」而且「以高雄的環境，我這種傳統型的選不上」。

「是我向吳敦義推薦韓國瑜」看到韓國瑜的表現，掀起全國矚目的韓流，楊秋興說，很高興慧眼識英雄。

他感慨，8年前就說要創造就業機會，港口及捷運出口站應是最繁榮的地方，高雄卻全是「售租」，高雄港過去是世第三大港，過去有五十層樓、八五大樓，台北都還沒有，現在卻是「售租」趕都趕不走，很諷刺。

楊也全力為韓國瑜的政見辯護，起初替韓煩惱，但深思後就知道是大格局，人口增加至500萬人也許10年有困難，但看看大陸深圳，20年前不過是30萬人口的小漁村，20年後人口多達2千多萬，等同台灣人口；他強調，原高雄縣尚有廣大腹地，發展起來沒有問題，就讓高雄如同上海般的經濟繁榮。

(中時 )

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