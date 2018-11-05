新北》市長選舉人數326萬餘人 較上屆增加10萬餘人

2018年11月05日 19:38 中時 葉書宏

新北市107年地方公職人員選舉人名冊及全國性公民投票案投票權人名冊，已由各戶所依造冊基準日（107年11月4日）編造完成，新北市選委員會初步統計本次地方公職人員選舉人人數，市長選舉人人數為326萬4884人（男性157萬7410人、女性168萬7474人），較第2屆增加10萬8482人。

新北市選委員會指出，新北市首次具有市長選舉權的公民人數經統計有20萬1259人（男性10萬4453人、女性9萬6806人），其中年滿20歲首次具有選舉資格的人數為4萬4259人（男性2萬2953、女性2萬1306人）；20歲以上至30歲以下之新世代則達到53萬2422人。

以選區來看，市長選舉人人數以板橋區最多，有44萬8549人，淡水區、新莊、林口選舉人數則分別較上屆增加1萬4762人、1萬4009人、1萬1290人，為本次市長選舉人人數增加最多之區域。

另外，市議員選舉人人數為325萬7117人（男性157萬4215人、女性168萬2902人)，較第2屆增加10萬9557人，其中區域選舉人人數為321萬8609人（男性155萬7089人、女性166萬1520人）、平地原住民選舉人人數為2萬7089人（男性1萬2553人、女性1萬4536人)、山地原住民選舉人人數為1萬1419人(男性4573人、女性6846人）。

統計新北市各選區議員選舉人人數為：第1選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區）20萬1030人、第2選區（林口區、五股區、泰山區、新莊區）53萬9549人、第3選區（蘆洲區、三重區）47萬6890人、第4選區（板橋區）44萬4055人、第5選區（中和區）34萬2634人、第6選區（永和區）18萬1163人。

第7選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）48萬8261人、第8選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）28萬8149人、第9選區（平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）5萬6013人、第10選區（金山區、萬里區、汐止區）20萬865人。

至新北市里長選舉人人數則為323萬2581人，其中選舉人人數最多的前三名為林口區湖南里，有1萬6288人；林口區南勢里，1萬4715人；三峽區龍學里，1萬1450人。選舉人人數最少的前三名則分別為平溪區望古里144人；平溪區新寮里153人；瑞芳區碩仁里155人。

另依106年立法院院會三讀修正通過《公民投票法》部分條文，投票權人年齡自20歲下修為18歲，統計新北市全國性公民投票案投票權人為337萬6275人（男性163萬4188人，女性174萬2087人），其中18歲未滿20歲公投人數為11萬1391人（男性5萬6778、女性5萬4613人）。

(中時 )