退休專心當人妻 莊佳容拚好「孕」

2018年11月05日 19:00 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

曾在2007年打下澳網、美網兩座大滿貫賽亞軍的台灣職業女網好手莊佳容，上月底透過臉書粉專宣布退休，提到球迷這些年給她的支持，讓她流露出感性的一面，眼眶泛著淚水，至於退休的計劃，她笑著說：「沒有想太多，可能先拚『做人』吧！」

33歲的莊佳容透露，其實現在宣布退休，已經比自己原先的預期的晚，原本打算26歲左右就要高掛球鞋，「這次是真的吃了秤砣鐵了心退休。之前看部分選手退出又復出，覺得無法理解，所以我真的鐵了心放下，不想復出。」

莊佳容今天出席Weider明德快樂盃臺北國際輪椅網球公開賽，還下場和里約帕運國手呂嘉儀小試身手，球技、狀態感覺還在，她說：「退休的決定其實家人都還蠻支持也尊重我的選擇，其實自己很怕這樣感性的場合，我甚至都只有去公證結婚，既然正式成為人妻，也就順勢一起公布退休決定。」

莊佳容還說，在臉書粉專和Instagram雖然粉絲數量不是多到嚇人，卻是和大家互動的溫馨空間，一要分享對球迷的感謝，莊佳容立刻紅了眼眶，表示：「謝謝球迷一路挺我，即便遇到很多是，依然沒嫌棄我，我很感動。大家給我的留言都很正面，雖然是個小天地，我也無法一一回覆留言，但這裡是一個力量，讓我不會輕易被打倒。」

雖然說決定放下，但網球在莊佳容心中仍是不可或缺的一部分，被問到網球對她的意義，她回應：「網球是我人生的一部份，可以說是沒有網球就沒有我。現在還是有關心比賽，有時看著看著會心想：『去年我也在這裡揮汗比賽』，懷念在現場比賽的感覺，儘管自己還是選手時，也會有累的時候，真是矛盾！」

許多選手退休會選擇當教練傳承經驗，藉此延續自己和從事運動的緣分，莊佳容笑說：「我沒當教練的計畫，我真的不太會指導，但是如果有需要我也會竭盡所能提供幫助，有後輩願意來問我的話，我是很樂於分享的。」

莊佳容表示，過去當職業選手時最做菜興趣缺缺，結婚後開始對料理有興趣，試著下廚，由於老公有前往美國進修的計畫，自己應該也會跟著去，其他的沒有太多計畫，「不過我很喜歡小孩，加上年紀也不小，希望盡快有好消息。」

(中時電子報)