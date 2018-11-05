猛禽再起：風災受創F-22有8成將於一年內重返天空

2018年11月05日 19:07 中時電子報 盧伯華

美國空軍部長希瑟．威爾遜(Heather Wilson)週五表示，在佛羅里達州廷德爾(Tyndall)空軍基地遭颶風重創的F-22猛禽(Raptor)機隊，有8成戰機將在2019年10月前重返天空執勤。

據《任務與目標》(Task and Purppose)網站報導，威爾遜向媒體表示，「我們期望實現這一目標」，「大多數F-22已經從廷德爾基地飛出，最後一架將於11月6日飛離基地。」

美國空軍廷德爾基地在麥可風災受創嚴重，可能要數年才能恢復運作。圖為基地內修復的F-22戰機即將飛離。（圖／美國空軍）

報導說，美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）已經下令，到2019年10月1日，80％的F-22和其他戰鬥機機隊都能執行任務。

威爾遜與美國參議員魯比歐(Marco Rubio)在10月22日通信時透露，發生於10日的麥可颶風爾摧毀廷德爾基地時，有17架F-22受創。

威爾遜說，這次風災的損失遠比造成的恐懼小得多，但空軍不會有更詳細說明。至於基地損害的狀況還在仔細的評估中，完全恢復運作可能要幾年時間。

報導說，在基地修復的期間，F-22和第95戰鬥機中隊的人員將暫時遷往維吉尼亞州的蘭利(Langley)空軍基地、阿拉斯加州的艾德蒙多夫理查森(Elmendorf-Richardson)聯合基地與夏威夷州的珍珠港─希卡姆(Pearl Harbor-Hickam)聯合基地。

至於未來F-22中隊是否會返回廷德爾基地，空軍尚未做出決定。

(中時電子報)