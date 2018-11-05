東奧公投正名 中華奧會主席憂我會籍遭中止或取消承認

中華奧會主席林鴻道擔憂24日大選時的東京奧運公投案可能會被國際奧會(IOC)在月底於日本東京召開的執委會中止或是取消會籍。(中央社資料照)

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中時電子報

體育發展會員會今日下午在行政院開會，中華奧會主席林鴻道在報告中指出東京奧運正名公投案正迫使中華奧會會籍面臨被「中止或取消承認」的潛在危機。由於國際奧會(IOC)即將於11月底在日本東京召開執委會，會籍議題的壓力更顯急迫，希望召集人暨全體委員能以最嚴正的態度正視此一潛在危機。

體育發展委員會召集人張景森、政務委員林騰蛟、前體委會主委林義雄、陳全壽、全國體總會長張朝國、中華奧會主席林鴻道、趙士強等人都出席今日的委員會，由林鴻道針對即將在24日大選日進行的東奧正名公投議題進行報告。

今年5月2、3日國際奧會執委會做成決議，並在5月4日通知中華奧會:「國際奧會近期得知貴會境內向當地政府啟動了一項公民投票程序，目的在改變貴會代表團參加2020年東京奧運會使用的名稱。… 決議不予核准任何中華台北奧林匹克委員會名稱的改變。因此，1981年的兩會洛桑協議內容維持不變，且完全適用。」

今年8月亞運期間，國際奧會主席巴赫以及亞奧會主席阿罕默德親王在誠摯恭賀我國代表隊優異表現的同時，也非常關切國內將舉行「東奧正名公投」的後續發展，並且特別語帶玄機的表達「希望我們能努力留在國際奧會的大家庭中。」

10月16日中華奧會接獲國際奧會，國家奧會關係部組織關係與治理組長杰羅波維電郵詢問我國正名公投一事。信中特別闡明「我們來信的目的係近日於媒體報導中有關貴會／代表團名稱的公民投票程序一事。」「如您所知，國際奧會非常關切此案的進展，而本會立場也明白於今(2018)年5月4日經執委會之正式決議再次確認，並於同日經郵件通知貴會。」並要求中華奧會提供「本公投案結果可能之實務影響」以及「中華奧會為支持IOC於本案所持立場及1981年所簽協議，所採取或預計採取之行動」。

原定10月31日訪問中華奧會的日本2020東京奧運籌備會「副主席兼主席特別代表」遠藤利明 (自民黨眾議員)，臨時於25日電郵表示因考量我國目前各種國內因素改派「東京奧運籌備會副執行長兼營運長」布村幸彥先生來台，臨時改派低階較低並不具政治身分代表的原因，頗值得思考。

林鴻道表示，綜觀以上所列事項，合理研判國際奧會認為既然執委會已對公投的可能結果明確表態並做出正式決議，在此前提下，我國繼續推動公投案後續發展的意圖與目的究竟為何？依此邏輯，我國是否企圖以政治或其他方式干預奧會的獨立性而違反國際奧會憲章第27條？

(中時電子報)

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