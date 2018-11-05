武器擬人化吹到珠海 航展出現「殲20娘」

珠海航展也有動漫風格的展品，這是「殲20戰機娘」。(圖/OedoSoldier twitter)

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中時電子報

2018年珠海航展將在明天(11月6日)開幕，室內展示場已逐漸完成，已有一些網友進場先睹為快。一名網友「大江戶戰士」就在室內展示場看到殲20戰機擬人化後的「殲20娘」，引起各種討論。

近年動漫作品有一種新的題材，就是「武器擬人、女性化」，把強悍的武器給塑造成可愛美少女，稱為「武器娘」，這類的作品非常的多，包括強襲魔女、槍械少女、蒼藍鋼鐵戰艦、艦隊收藏等，都很受歡迎。許多喜歡動漫畫的年輕人，開始認識國防武器，甚至學習戰史，和相應的近代歷史，是一種很成功的文創方面。

艦隊收藏是近年很有話題的武器擬人遊戲，不過主要角色都是二戰期間的日本戰艦，所以也引起是否歌頌軍國主義的爭議。(圖/角川遊戲)

大陸的動漫遊戲圈很快開始模仿成功經驗，製作相似的作品，比如戰艦少女、蒼穹戰線-皇牌機娘等，也在華人圈裡得到成功，甚至也有日本的玩家加入。

而珠海航展的「殲20娘」，顯然就是跟上這股軍武娘的風格而製作，不過殲20娘的面容有形塑的比較成熟，就引起不小爭議，有些人覺得做的不錯，相當精緻；但也有些看法覺得面容太老。然而多數人都同意，沒有笑容的表情過於嚴肅，是一項缺點。

(中時電子報)

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