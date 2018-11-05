台南》高思博邀鄉親免費看歌仔戲 拚觀光也拚選舉

春美歌劇團開拔到新化大目降廣場演出「鄭成功傳奇」，現場觀眾爆棚。（高思博競選總部提供）

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高思博（右四）邀春美歌劇團到新化演出「鄭成功傳奇」。（高思博競選總部提供）

選舉造勢除了掃街拜票，成立競選總部、後援會大會，各候選人也費盡心思吸話題，台南市長候選人林義豐辦電音趴；蘇煥智「煥醒音樂祭」走搖滾風；許忠信「挺本土」演唱會邀嘻哈歌手演出；高思博則邀歌仔戲南天王郭春美一起推出多場「鄭成功傳奇」。

日前春美歌劇團開拔到新化大目降廣場演出「鄭成功傳奇」，現場不到6點半就已經坐滿人群，開演後更出現爆棚，上千人把廣場擠得水泄不通，不僅觀眾超乎預期，連周邊商家的生意都變好了，讓寧靜的周日夜晚熱鬧騰騰。下一場「鄭成功傳奇」則將於15日移師至佳里演出。

高思博表示，當初邀請有南天王之稱的歌仔戲名小生郭春美與其春美歌劇團來台南演出，還擔心只有老人家才會看，但活動現場來了許多年輕人，還有小朋友，深刻感受到鄉親的熱情。而且，當人們願意走出來看戲、消費，當然就可以有效刺激經濟活絡。

高思博指出，一座偉大的城市都有專屬自己的一齣代表戲碼，他希望台南可用自己獨有的傳統歷史來拚觀光，展現不一樣的視野跟歷史高度。而歌仔戲是台灣常民文化的代表，可以結合古蹟特色，推出代表台南的大型歷史定目劇，讓「到台南看戲」成為觀光客必來台南的理由。

(中時 )

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