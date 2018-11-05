直飛班機加高檔住宿 羽協挺世青小將爭佳績

羽球世青代表團前往加拿大，努力為國爭光。(中華民國羽球協會提供)

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中時電子報
／綜合報導

2018世界青少年羽球錦標賽將在11月5日到11月18日於加拿大舉行，是青少年賽事中最高等級的賽事之一，在中華民國羽球協會安排下，小將們已經搭乘直飛航班前進楓葉之國，努力爭取佳績。

本屆世界青少年羽球錦標賽中華隊由李維仁擔任領隊，廖偉喆、簡毓瑾擔任男隊與女隊教練，男子選手有陳孝承、游盛博、吳丞恩、孫晨淯、蘇柏瑋、王子傑、呂植惟、鄭凱文、林煜傑、張昊曌，女子選手則是林思雲、洪恩慈、董秋彤、謝羽盈、李子晴、鄧淳薰、汪郁喬、梁家溦、江怡萱、李昕潔。

為了讓選手以最好的狀態出賽，中華羽協特別安排長榮直飛航班提早出發，希望選手能節省轉機奔波的時間精力，提早適應場地、調整時差，住宿方面安排大會三個等級中最好的希爾頓飯店，隊服裝備也邀請贊助商優乃克股份有限公司進行全面提升，協會亦首次增派英文秘書全程參與，協助處理一切行政事務，期許選手能無後顧之憂，專心於賽場爭取佳績。

除了後勤支援最大化外，2日理事長張國祚也會同秘書長李侑龍前往體育署大樓，親自為參加2018年世界青少年羽球錦標賽代表團授旗、勉勵教練與選手，張國祚也表示協會未來會更加致力於為選手爭取資源，並預祝代表隊旗開得勝，向國際展現競技實力，帶回獎牌及榮耀。

(中時電子報)

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