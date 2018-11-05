巨型機械花「聆聽花開的聲音」 臺中花博驚艷綻放

2018年11月05日 19:30 中時電子報 綜合報導

臺中花博11月3日盛大開幕，位於后里森林園區的「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術，長、寬、高各15公尺，以「花神」為核心概念打造，搭配燈光與音樂，會綻放、收闔，有千變萬化的可能，是地表最大機械花，讓遊客除了能看見花開的樣子，也能聆聽花開的聲音。

「聆聽花開的聲音」由臺北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」設計，與臺中市政府及12個在地單位共創，將原本需耗時兩、三年才能完成的作品，縮短至八個月完工，結合藝術、人文與科技，以697朵火紅色機械花層層堆疊，共同形塑出一朵巨型的機械花，作品透過多點控制、機械裝置、環控系統、表演思考、九聲道音響，得以模擬動植物的生態，根據日照、濕度變化，還可以跟人與環境互動，例如：微風吹拂，花朵隨之搖擺；人群聚集，花朵含羞蜷起；帶給民眾視覺、聽覺、感官的生動體驗。

圖片來源：臺中市政府提供

臺中市長林佳龍表示，臺中花博要將臺灣最好的呈現給全世界，花博不只是花卉、園藝及農業的展現，尤其臺中有許多精密機械產業，這些都是臺灣國力的展現。這次臺灣產、官、學、藝術界協作，以臺中花博的主題「聆聽花開的聲音」為名，為臺灣創造代表性國際作品，相信這一朵結合臺灣硬實力與軟實力的機械繡球花，會成為大家對臺中花博最深刻的印象。

「聆聽花開的聲音」每30分鐘有一系列聲音、燈光、機械共舞展演。週日至週四展演時間為9:00-19:00(這五天18:30有夜間限定聲光機秀)；週五至週六展演時間為9:00-21:00(這兩天18:30、19:30、20:30也分別有夜間限定聲光機秀)。非展演期間，民眾也可欣賞到機械花根據環境變化而改變其形態，並走近與之互動。

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(中時電子報)