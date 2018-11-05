《誰先愛上他的》登全台新片第一！邱澤粉絲連坐影廳挺8場

謝盈萱、邱澤和陳如山在片中形成三角戀。（親愛的工作室提供）

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金馬55最佳男主角入圍_邱澤（金馬執委會提供）
金馬55最佳女主角入圍_謝盈萱（金馬執委會提供）

《誰先愛上他的》的主演邱澤和謝盈萱以成為搶金馬影帝后的台灣唯二代表，今公布的「金馬55榮耀時刻」系列照片中，邱澤踩在一個上坡，並若有所思的將眼神放遠，他表示拍攝時，攝影師恰好發現攝影棚裡這個特別的角落，「跨出的那一步跟片中阿傑很像，就像每個人在人生的某個瞬間，都需要有勇氣跨出那一步。」

謝盈萱雖是劇場女王，不習慣平面拍攝的她，進棚前特地上網做功課，參考前幾屆的金馬沙龍照，但每屆主題不同，她表示一走進場景後得適應一下，幸好專業攝影師迅速看見她的肢體強項，讓她隨著禮服裙擺做出彷彿翩然起舞的動作，過程相當順利。

《誰先愛上他的》上週末全台上映，台北票房約387萬元，全台則為747萬元票房，登上新片週末冠軍，有望迅速破千萬成績，謝盈萱在映後看到影迷的真實反應後相當感動，「還有觀眾把自己爆哭的影像傳上臉書，有些直到昨天（4日）為止已經四刷了！」她也希望透過更多討論，為大家帶來更多思考。

邱澤感謝有粉絲週末坐在影院連看8場，還遇男性小粉絲對他說片中台詞：「老公，接電話！」讓他不禁好奇，問小男孩現在就讀幾年級，才知道對方僅小二，2人互動相當逗趣，也意外顯露邱澤喜愛小孩並且有小孩緣的一面。該片全台熱映中。

(中時 )

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