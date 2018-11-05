旅遊業體恤北漂媽媽爸爸 不到1天募集20輛返鄉投票專車

第一位公開宣布挺韓國瑜的民進黨員潘金英召開「北漂媽媽的心聲、幫助我的孩子回家鄉就業」記者會，吸引不少北漂媽媽爸爸與會大吐苦水。（李義攝）

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說到傷心處，潘金英（右一）哽咽了。（ 李義攝）

第一位公開宣布挺韓國瑜的民進黨員潘金英5日召開「北漂媽媽的心聲、幫助我的孩子回家鄉就業」記者會，吸引不少北漂媽媽爸爸與會，不但反應熱烈大吐苦，還有旅遊業者當場宣布募集20輛遊覽車，供北漂青年返鄉投票。

潘金英談及挺韓後遭受抹黑，再想起北漂的孩子，忍不住哽咽說總統不知家人不能團聚的心聲，不知北漂媽媽看不見孩子的心疼，強調「這是場高雄人民與民進黨的選舉，不是國民黨與民進黨的選舉」。

潘宣布，旅遊業夏小姐已募集20輛遊覽車供北漂青年返鄉投票，現場爆出熱烈掌聲，夏小姐表示，因為周遭有很多親友兒女是北漂族，也都認同韓國瑜理念，才說出想法，有錢出錢，業者有力出力，不到1天就已有20輛車，將從台北台中返鄉。

高雄市家長協會理事譚蕙娟說，在台北北漂的女兒哭著說，胃好痛好辛苦壓力好大，我想要回高雄，每天都可以看見媽媽，她希望韓能實現北漂父母的心願。

朱媽媽說，孩子喜歡廣電系而到台北讀書工作，因為高雄沒有電視台，買了部機車給他，可是只要新聞報導有人發生車禍，心就揪在一起，只能祈禱孩子平安。

單親的許姓北漂媽媽說，孩子去美國讀書，另位在台北想實現模特兒夢，因收入不夠在雜誌社打工，昨中午通電話，問她吃飯了嗎？女兒說說「吃50元便當」，她質疑「吃這樣夠嗎？」知女莫若母，知道女兒為了省錢，中午望著眼前的70元便當，毫無食慾。女兒已告知10月不回家，省下車錢11月返鄉投票。

(中時 )

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