迪奧歡慶聖誕倒數年曆登場 秒殺款吸引搶購

迪奧歡慶聖誕倒數年曆。（迪奧提供）

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迪奧限定聖誕包裝服務。（迪奧提供）
迪奧幸運星願J'adore精萃香氛。（迪奧提供）

歡慶耶誕，迪奧找來希臘當代藝術家Konstantin Kakanias以品牌發源地蒙田大道30號為設計靈感，推出限量歡慶聖誕倒數日曆，全台限量120組10日開賣，台北101獨家販售1萬2000元。

去年登場就秒殺的倒數日曆，今年仍是佳節亮點，雪白的外盒綴著充滿法式貴族氣息的橢圓形Dior logo，打開外盒，映入眼簾的是奇幻聖誕夜，迪奧之家的門扉打開有24個迪奧驚喜小禮，從令人雀躍的12月第一天開始，為聖誕樹掛上滿載幸運祝福的幸運星、四葉幸運草、鈴蘭花吊飾，享受精萃再生花蜜微導精露帶來的滋潤呵護，以藍星唇膏妝點經典紅唇，穿上JOY by Dior香氛的歡愉香氣，完美迎接聖誕。

迪奧聖誕倒數日曆商品包含，J’adore香氛5ml、J’adore In Joy 愉悅淡香水5ml、Jadore 淡香水5ml、JOY by Dior香氛5ml 、Miss Dior 香氛5ml、花漾迪奧淡香水5ml、Poison淡香水5ml、SAUVAGE曠野之心淡香水10ml、Dior Homme Sport 淡香水10ml、SAUVAGE曠野之心香氛10ml、藍星唇膏精巧版#999、絕對搶眼飛翹睫毛膏精巧版#090、豐漾俏唇蜜#001 2ml、癮誘鏡光俏唇彩精巧版#765、迪奧指甲油精巧版#999、超級夢幻美肌萃7ml、逆時完美再造乳霜15ml、凍妍新肌抗氧霜精巧版15ml、凍妍新肌澎潤精華精巧版7ml、花植水漾精華凝霜15ml、精萃再生花蜜微導精露10ml、幸運之星造型吊飾、幸運草造型吊飾、鈴蘭花造型吊飾

即日起至2018年12月31日，凡於指定櫃點消費滿5000元以上，含彩妝與香水產品，即可享有限定聖誕禮盒包裝服務；凡購買任一商品，即可獲得迪奧聖誕卡。 此外，16日起至12月31日於幸運星願金色聖誕活動櫃點，消費滿6000元以上，含任一香水產品，除享有限定聖誕包裝服務之外，更可同時享有客製化「金緻燙印」服務。

(中時 )

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