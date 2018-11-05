台足一哥陳柏良要考教練 東亞盃無緣戰懷特

台足一哥陳柏良（左四）出席昇恆昌舉辦的足球教室，小球員們現場搶答非常踴躍。（展逸國際行銷提供）

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中時電子報
／台北報導

中華男足11日將在東亞盃第2輪主場首戰香港，也對決前教頭蓋瑞懷特（Gary White），「台灣隊長」陳柏良卻無緣此役。原因不是兩人私交好，而是陳柏良已經報名參加足球教練講習，行程撞期，東亞盃首戰只好跟中華隊請假。

「真的是剛好卡到，不是因為要碰上懷特才不踢啦，」陳柏良5日特地澄清說。事實上，陳柏良踢完中甲賽季，回台主持自己創辦的國際高中邀請賽，停留20小時又要去大陸，就是要參加6日開始的教練講習，課程至12日結束。

「11日對香港確定趕不上，13日對蒙古能否上場，就看教練的安排了。」陳柏良說。

懷特在9月7日帶完中華男足與馬來西亞的國際友誼賽後，因合約期滿結束與台灣的賓主關係，隨即被香港足總聘任為國家隊教頭。中華隊則因碰上中華足協改選，上周五才確定由之前帶領U19出征亞青錦標賽的王家中接掌兵符。

「我想每個教練都有出色的一面，其實目前對台灣足球也是困難的時候，感謝有人願意出來幫忙，」陳柏良表示，男足教頭人選因改選而delay，東亞盃硬仗難免，「但我要告訴其他球員，正因為這個挑戰很困難，讓我更想去挑戰！」

至於剛結束的中甲賽季，陳柏良所屬的杭州綠城最後1輪只要贏球，就能完成「沖超」任務，卻以1比2不敵梅州客家，被深圳佳兆業擠到第3名，升級夢碎，也讓作為隊長的陳柏良難掩失望。

「最後1輪我們還領先1分，沒能沖超真的好可惜，」陳伯良說：「但我願意從另一個角度來看，今年我們找到了自己的打法，很多球員打上了主力。從我2015年到綠城以來，每年結束我們都流失人才，要成為強隊，我們就要補強延續下去。」

(中時電子報)

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