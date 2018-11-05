勇闖東京後野心十足的下一步 印花樂推出10周年展

2018年11月05日 20:59 中時 徐亦橋

「印花樂」3位創辦人左起蔡玟卉、沈奕妤、邱瓊玉，各有分工且默契十足，右是與她們一同講座的《遙遠的冰果室》作者Hally Chen。（印花樂提供）

「印花樂」多次受邀與品牌聯名，這是人氣的麥當勞聯名款。（印花樂提供）

「印花樂」打入日本，開出東京藏前店。（印花樂提供）

曾受邀與麥當勞、全家超商聯名，讓台灣設計品牌「印花樂」近年知名度大增，3位80後創辦人日前在10周年展的講座，透露創牌於金融海嘯2008年，集資35萬元從大稻埕一間小小店鋪開始，創業初期甚至曾日營業額僅1000元，但10年後在台已有6間店舖、40餘間通路，去年還登陸日本，在東京開出首店。

由蔡玟卉、邱瓊玉、沈奕妤等3位高中好友創立的印花樂，把展覽取名「野地如茵」，她們說就像創業過程，「前進了，才發現荒地長滿了花草，不往前就不會發現。」該牌開始以舊花磚、鐵花窗、八哥等從台灣風格圖案受歡迎，近年作品更連結海洋等更廣面向主題，培養大批在地鐵粉，也是日韓客指名購買的品牌，像大稻埕店更高達6成顧客是日本人，讓品牌去年勇於走出台灣，一次就打入東京開店，成為當地哈台的指標之一。

這次印花樂展覽除談品牌，也連結到台灣10年來轉變，並邀藝術家劉致宏協助策展，活動即日起至12月16日在松山文創園區「藝異空間」登場，並有講座，邀來「林果良品」創辦人曾信儒等人對談，詳情可見活動網站www.inblooom10thanniversary.com。

(中時 )