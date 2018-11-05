迎接台韓明星公益籃球賽 台灣藝人隊好想贏韓國

2018年11月05日 20:21 中時電子報 陳筱琳／綜合報導

台韓明星公益籃球賽周日（11日）登場，為了和遠道而來的韓國藝人籃球隊來場精彩的球賽，台灣藝人對今天下午進行第二次練球，主辦單位也公布粉絲福利，歡迎球迷購票進場為支持的藝人加油。

台灣藝人隊隊長張洛君表示：「很高興韓國明星隊來台灣，指名要跟我們打球，希望這次以球會友，幫助到台灣歡呼兒基金會以及韓國公益基金會更多小朋友，以及更多需要幫助的人。」

至於有沒有機會也去韓國踢館，張洛君先半開玩笑說：「看這次我們表現吧？」隨後補充：「韓方也表示希望這樣的籃球公益交流可以變成常態性的活動，過去兩次跟張豐毅、葛優、陳凱歌的大陸藝人隊打過球，也跟哈林籃球隊交手過，跟韓國藝人還是第一次。韓國對一般民眾來說是很想贏的，所以我們也鬥志高昂，但聽說他們也挺厲害的，我們就努力上場打球。」

主辦單位為了球迷們的福利著想，加碼設計多樣活動來回饋現場粉絲，讓粉絲們除了看球賽之外，又可以和偶像一起互動做公益，福利時間包括賽前熱身台韓明星把熱身球衣送給現場球迷，韓國藝人鄭珍雲和台灣藝人陳彥允開唱，以及比賽中台韓明星和場邊球迷自拍、中場並安排台韓明星和粉絲近距離互動小遊戲，賽後還會送明星簽名球，比賽時間是11日下午1點，購票資訊請洽全家便利商店FamiPort：https://bit.ly/2Q9xPxi。

(中時電子報)