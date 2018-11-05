4小時競價近700次 兩株花梨木拍出6400萬天價

2018年11月05日 20:21 中時電子報 盧伯華

兩株稀有花梨樹最近在海南省海口市拍賣，從515.2萬人民幣(約合台幣2300萬) 起拍後便出現激烈競拍，連續4小時競價高達698次，最後以令人咋舌的1428萬人民幣(約合台幣6400萬)落槌。

據《南國都市報》報導，這兩株降香黃檀(花梨樹)原木屬於海口市人民公園，因故枯死後，海口市依資產處理相關規定，委託海南產權交易所按網路競價方式，進行掛牌公開交易，轉讓底價為515.2萬元。

報導說，海南產權交易所在海南產權交易網進行掛牌後，有4人報名參與競拍。競價每次增價幅度最低為1萬元人民幣，最高不超過20萬元人民幣。起拍後加價碼溫和上升，到一個小時後買家漸感不耐，加價幅度便數度出現10萬與20萬元人民幣，戰況轉趨激烈。經過4小時的反覆加價後，最後以1428.2萬元人民幣結拍落槌。比原本515.2萬元人民幣的起拍價，整整高出了913萬元人民幣。

海南省產權交易所表示，這次拍賣競價次數高達698次，為今年以來海南產權交易網單件拍品競拍加價次數之最。

兩株花梨樹原木拍出1428.2萬元人民幣的消息一出，便在網路上引起廣大關注。許多網友比較好奇的是，到底是哪位土豪不惜重金收得了這些寶貝?據海南產權交易所的公告顯示，此次競拍的摘牌方為一名來自山西的寧姓買家。

海南黃花梨木是木中珍品，多數用來製作精緻工藝品或神像。圖為福建的海南花梨木雕刻精品在香港展出。（圖／新華社）

在接受媒體訪問時寧姓買家態度低調，他透露自己在山西家裡有個傢俱工坊，平時他比較愛收藏一些名貴的實木傢俱。競拍主要出於個人愛好，以及覺得這些花梨木實在太難得。花梨木拍下之後將運回山西，尚未確定用途。

報導說，海南黃花梨又名「降香黃檀」，是世界上最珍貴的硬木之一，堪稱「木之黃金」。現為二級保護植物，成材緩慢，木質堅實，花紋漂亮，始終位列五大名木之一。這批拍賣的木材心材紅褐色至深紅褐色，顏色深淺不均勻，間雜有黑褐色條紋;折斷枝木材心材結構緻密，紋理交錯，色澤瑰麗多彩。

如此珍貴的海南黃花梨成材的時間至少需要15年才能出芯，百年方能成材。加之海南熱帶島嶼季風性氣候影響，熱帶風暴和颱風頻繁，以及隨著原材料的稀缺，市場需求量持續走高，許多短視之人隨意砍伐，導致黃花梨的存活率大大降低。

(中時電子報)