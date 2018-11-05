信誼動畫獎慶10歲首見雙首獎 明年增設兒童組

2018年11月05日 21:01 旺報 賴廷恆

台灣組首獎作品《Daisy》。（信誼基金會提供）

台灣組首獎作品《花帔阿獺》。（信誼基金會提供）

國際組首獎作品《Two trams》。（信誼基金會提供）

「信誼兒童動畫獎」4日舉行第十屆頒獎典禮，台灣組頭一次頒出「雙首獎」，由赴美留學生余聿的作品《Daisy》、動畫導演楊仁賢的《花帔阿獺》共享；俄羅斯導演Svetlana Andrianova的作品《Two trams》則榮膺國際組首獎。信誼基金會董事長張杏如並宣布，下屆將增設以小學兒童創作為對象的兒童組，進一步結合動畫、兒童與教育三者。

邁入第十個年頭的信誼基金會兒童動畫獎，今年共計收到1148件參選作品、再創新高；台灣組144件參賽、入圍21件，國際組則收到來自81國的1004件作品、入圍36件。身為目前台灣唯一兒童動畫獎的主辦單位，張杏如偕同海內外創作者，同慶兒童動畫獎10周年之餘，也強調此刻為回歸教育本位的好時機。

張杏如表示，本屆特別打破首獎並列獎金平分的慣例，採取增加獎項的方式，讓台灣組的兩組獲獎導演，同樣抱回原本的首獎金額，另增加佳作獎、評審團特別獎各一名。至於明年第11屆增設的兒童組，將只針對台灣兒童徵件，盼能鼓勵孩子自幼開始熟悉影像製作，勇敢用影像表達自己心中的故事。

《Daisy》的導演余聿，曾獲兩屆金穗獎的肯定，2017年開始製作的《Daisy》，今年除獲頒學生奧斯卡銀獎，並入圍洛杉磯短片節、釜山動畫影展等。《Daisy》以戰亂為背景，透過保母機器人追憶所守護女孩黛西的記憶，不僅傳遞反戰的概念，並形成光明與黑暗、單純與殘酷的強烈對比。評審認為作品溫馨、分鏡處理細膩，充滿童話色彩、藝術性並兼具未來感。

執導《花帔阿獺》的楊仁賢，18歲入行學習動畫，一路由手繪「賽璐珞片」動畫，來到現今的3D立體動畫，早期曾參與製作迪士尼動畫長片及影集《獅子王》、《小美人魚》等。《花帔阿獺》以寓教於樂取勝，有評審認為，透過數位3D技術，輔以金門地景地物、人物風情，無縫化地拼湊出暗夜精靈奇幻變異的國度；評審團也一致讚譽，全片場面調度和諧，聲音姿態活絡，影像饒富節奏。

遠在俄國、不克親自出席領獎的Svetlana Andrianova，畢業自蘇里科夫研究所莫斯科學術藝術學院繪畫系，本身是位專業動畫導演。《Two trams》以城市裡的年輕與老電車為主角，作品鏡頭語言完整而流暢，技巧、美學均相當出色。全片以季節變化與螺絲脫落，隱喻生命的過程、老化，堪稱優秀的生命教育素材。

此外，台灣組的《漂》、《魚來》不分軒輊，並列為佳作獎，具台灣民俗色彩的《阿公 A Gong》，由評審團頒予「special mention」；國際組佳作則獎歸法國作品《Manolo》。

(旺報 )