胡歌金馬將現身！《偽裝者》在台對決周迅、吳謹言

2018年11月05日 20:34 中時 林淑娟

陸劇在台掀起收視熱潮，11月除了八大《延禧攻略》、緯來《如懿傳》兩齣火紅宮鬥劇外，年代MUCH在女人當道下，推出三位A咖男神胡歌、靳東、王凱主演的《偽裝者》，迎戰吳謹言與周迅，上演上海諜報對決清宮女人的戰爭。《偽裝者》即將播出的消息，網路一片較好，再加上胡歌近期將來台參加金馬獎擔任頒獎人，更加引燃《偽裝者》的討論度。

年代MUCH確定15日起推出由胡歌、靳東、王凱三大男神主演的《偽裝者》，首波預告一經推出，粉絲高喊三位男神劇中的人名：「明台少爺~」「坐等明長官！」「阿誠哥快來！」甚至是電視台客服電話都讓客服人員接到手軟，每天都有人詢問《偽裝者》播出時間，三位男神各自擁有大批的粉絲，讓《偽裝者》未播先轟動！

剛好胡歌17日受邀擔任金馬獎頒獎人，粉絲聽聞消息後，十分雀躍戲劇播出時能在台灣見到胡歌本尊，直呼是最大的驚喜彩蛋。胡歌以《偽裝者》的「明台」這角色在大陸獲獎無數，包含「愛奇藝尖叫之夜年度最佳電視劇演員」、「iTV最受關注電視劇角色」、上海電視劇製播年會暨中國電視劇品質盛典「年度品質表演大獎」及「年度最具市場號召力演員」等獎項，胡歌因《偽裝者》更加奠定國民男神的地位！

(中時 )