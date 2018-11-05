超熱血！百萬寶可夢迷衝台南抓寶 5天創15億商機

2018年11月05日 20:34 中時電子報 林郁庭

近距離看可愛的皮卡丘&伊布！11/3活動情況（影/台南旅遊 臉書）

估計主場都會公園奇美博物館吸引有8萬人，台南全區則高達100萬人次，已為台南帶來超過15億商機。（圖/取自台南市政府觀光旅遊局）

寶可夢熱潮發威，台南市舉辦「Poke mon GO Safari Zone in Tainan」 (寶可夢台南狩獵區)活動從11月1日持續到5日，市府初估5天活動的抓寶人潮逼近百萬人次，也為地方帶入了15億元的商機。

今天是活動最後一天，各地玩家仍趕著到奇美博物館、台南都會公園抓寶可夢，估計主場都會公園奇美博物館仍有8萬人，而大台南全區則達到16萬人。連續五天活動下來總計人數在主場有56萬人次，台南全區則高達100萬人次。如果不分國內外旅客消費差異，一律以台幣1500元的偏保守估計，已為台南帶來超過15億商機。

觀光局表示，這次與寶可夢公司攜手合作，成功開創了以遊戲觀光行銷城市的案例。這次抓寶活動的國際玩家超過一成，以日本、香港旅客為最多。另外韓國、印尼、馬來西亞、美國也有為數不少的玩家遊客參與。其中有從紐西蘭來的玩家，會特地前來台灣順便旅遊，就是衝著此次特殊寶-紐西蘭限定款「古空棘魚」而來的。

遊戲公司Niantic 表示，很高興能夠參與台南這次盛況空前的活動。同時感謝台南市府、觀光旅遊局、奇美博物館、所有贊助單位及支援服務單位一同為訓練家帶來美好的記憶。希望所有參與的訓練家都盡興而歸，繼續與寶可夢的旅程。

(中時電子報)