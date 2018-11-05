文創行銷鹿港 Ｑ版吉祥物「喜鹿」萌萌噠

2018年11月05日 21:02 中時 謝瓊雲

超萌「喜鹿」！鹿港鎮公所舉辦「二鹿風華吉祥物設計徵選競賽」，擅長繪製Q版人像公仔圖的聽障藝術家朱建安，以作品「喜鹿」脫穎而出奪得首獎，鹿港鎮長黃振彥5日在鹿港公會堂頒發7萬元及獎狀，朱建安還當場繪製黃振彥與夫人楊妙月的雙人肖像公仔回贈。

超萌的「喜鹿」化身鹿港觀光代言人，看牠手拿肉包、糕餅大快朵頤、或活力滿滿划龍舟，或雙手合十拜媽祖娘娘求保佑，讓人直呼「超療癒！」今年鹿港冬遊季廟口小吃宴伴手禮提袋就已印上喜鹿圖樣，果然萌翻許多參加民眾。

Q版的「喜鹿」公仔，最具設計特色的就是頭頂上的一對紅色鹿角，朱建安採用極具鹿港特色的老屋屋簷「燕尾」來表現，眉心的一抹雲朵則代表滿滿的回憶，象徵鹿港小鎮充滿許多歷史與故事，獲得評審一致青睞。

前年曾以插畫作品榮獲德國紅點設計獎的朱建安，是許多設計圖稿徵件比賽常勝軍，他因年幼時高燒誤診導致聽力受損，少年時求學歷程滿是挫折與孤單徬徨，最後卻幸運的在塗塗畫畫的世界裡找到屬於自己的一片天，8年前與友人自行創業後，也常四處演講分享自身經驗。

黃振彥表示，這次徵選活動共計179件作品參賽，很高興透過徵件比賽，讓更多人認識朱建安這位聽障藝術家。「喜鹿」作品十分可愛討喜，讓人一眼就愛上牠，未來喜鹿也可以做為馬克杯、扇子等，未來將可提供鹿港文創行銷商品上更廣泛的開發運用。

(中時 )