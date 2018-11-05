高雄》藍綠歸隊後 綠媒老董：高雄市長贏的是他！

民進黨高雄市長候選人陳其邁(左)和國民黨候選人韓國瑜(右)。(合成圖/中時資料照片)

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中時電子報

綠營大本營高雄告急，據《旺旺中時媒體集團》最新民調，國民黨候選人韓國瑜支持度以45.3％，贏民進黨候選人陳其邁的36.2％，再依受訪者政黨傾向分析，韓國瑜獲得92.8％泛藍支持，顯示藍軍已經回流。綠媒董事長吳子嘉在政論節目上指出，從現在的民調來看，已經藍綠歸隊了，他認為，藍綠對決下，陳其邁勝選的機會還是較大！

陳其邁3日請辭立委對選情的衝擊，宅神朱學恒在政論節目《年代向錢看》指出，陳其邁要請辭立委，本身是一個非常強的殺手鐧，因為媒體統計過，過去大部分請辭立委的人都會選上，都是那些沒請辭的人選不上。所以對陳其邁來講，他2日的時候就先對媒體放出消息，說他有重大事情要宣布，後來宣布了就是請辭立委，這個其實代表他要破釜沉舟，也就是說，這次選情真的拉近了。他一定要告訴大家他退無可退，不會再有後面的選擇可以做了。

不過陳其邁辭立委，被韓國瑜咬到了一個軟肋，韓的回應對網路有一點加分，因為陳其邁是不分區立委，2020高雄的區域立委要少1席，所以韓國瑜咬住這一點，說很可惜，讓高雄的立委又少了1席，這等於有效削弱陳的破釜沉舟決心，不過陳其邁在這個部分仍是加分的。

吳子嘉表示，從目前情況來看，高雄的選情有點慢慢改變了，現在民調顯示已經藍綠歸隊了，在藍綠對決的情況之下，他認為陳其邁勝選的機會還是大於韓國瑜。

(中時電子報)

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