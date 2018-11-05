林映唯戴PANDORA 個性臉龐飄仙氣

林映唯在戲中扮演個性叛逆女居多，佩戴PANDORA Reflexions輕珠寶難得流露嬌羞的一面。（PANDORA提供）

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新生代女星林映唯佩戴PANDORA Reflexions系列輕珠寶，展現慵懶性感的風情。（ PANDORA提供）
PANDORA全球同步上市的Reflexions系列米蘭鍊和珠飾，手鍊2980元起。（ PANDORA提供）
PANDORA Reflexions玫瑰金色愛心固定扣，1680元。（ PANDORA提供）
PANDORA Reflexions皇冠18K鍍金固定釦，1980 元。（PANDORA提供）
PANDORA Reflexions經典LOGO玫瑰金色固定釦，1680元。（ PANDORA提供）

被譽為「小周迅」的林映唯，近來總愛在戲裡挑戰高難度的角色，被視為前景看好的新生代女星。近日她佩戴PANDORA全新Reflexions系列飾品，叛逆個性的臉龐在充滿女人味的PANDORA飾品襯托下，飄著浪漫仙氣。

林映唯近來在演藝事業更上一層樓，不論是《遺憾拼圖》裡讓人恨得牙癢癢的情敵，《濁流》中自甘墮落的酒店小姐，都有傑出的表現。最近她在《有一種喜歡》裡，更同時扮演校園美女和酒吧老闆娘，雙面性格的角色讓她有更多發揮的空間，讓人對她的表現刮目相看。

就連進棚拍攝PANDORA最新的Reflexions系列輕珠寶，林映唯也以千變萬化的表情來詮釋，時而洋溢幸福嬌羞的神情，時而展現大女人的傲人氣勢，就像Reflexions飾品可以依自己的喜好更換小珠飾，打造最適合自己的珠寶飾品。

PANDORA全新登場的Reflexions系列，英文意指反射、倒影之意，意即透過珠寶來反映佩戴者的內在世界，壇長詮釋各種戲劇角色的她，完美透過各種款式的Reflexions輕珠寶，詮釋不同的性格和人格特質。

PANDORA的Reflexions系列輕珠寶以優雅的米蘭鍊取代金屬繩，有純銀、鍍K金和鍍玫瑰金三種材質，風格更加優雅、且更有女人味，除了可以多層次佩戴，還可以兩條米蘭鍊手環組成頸鍊，各式小扣飾如皇冠、蝴蝶結、LOGO等，是以鎖扣的方式固定鍊上，搭配出多元風貌和豐富表情。

(中時 )

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