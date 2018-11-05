五旬叔靠「誠實」被錄取 卻被警察抓起來法辦

2018年11月05日 21:08 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

南投縣草屯一名50歲李男子因待業已久，日前透過LINE看到徵才訊息，他積極了解後得知得先通過「誠實度」考驗，這名男子提供自身帳戶，順利通過誠實的考驗獲領16000元的薪水，卻意外成為詐騙共犯，觸法遭送辦。

草屯警分局說，轄區近期發現多起詐款提領案，調閱金融機構相關側錄影像，比對分析發現有妨害自由、賭博和公共危險等前科的李男涉嫌重大，於是持拘票將他逮捕歸案，但他卻喊冤說，自己早椅改邪歸正，還因「誠實」才獲聘。

警方調查發現，李男因沒有一技之長，且有前科，求職不順，他看見LINE上有徵人廣告才與一名「陳小姐」聯繫，對方說該職務需要「誠實的人」才確認是否錄取，並要他提供可匯款帳戶，進行「誠實度」大考驗。

他向警供稱，提供帳戶後，「陳小姐」問他戶頭新增匯入多少錢，他據實以報說出有15萬元，並依指示提領1萬元和6000元再將剩下的13萬元轉帳至指定帳戶。據《聯合報》報導，對方還大大讚美「他因誠實獲錄取」，而前兩筆取款就是給他的報酬。

詐騙集團以「網路徵才」老手法翻新，欺騙急需用錢或找工作的人以領款試誠實度，讓對方順理成章成為人頭帳戶和車手，收下詐騙款當薪水，淪為詐騙共犯，而這名大叔最後被警方送辦。

(中時電子報)