美軍拐彎抹角公佈南海軍艦追逐影帶 專家：恐弄巧成拙

2018年11月05日 22:16 中時 楊家鑫

美國海軍驅逐艦「狄卡特」號(USS Decatur)9月30日在南海執行自由航行任務時，在南沙海域與大陸解放軍驅逐艦「蘭州」號一度接近至41公尺的極近距離。此前美國海軍先是運用民間網站公佈官方空照圖，現在又傳出透過英國國防部公開事件經過錄影紀錄，但台灣軍事專家指出，美軍如此拐彎抹角不循正途對外放話，又未審慎檢視其中內容，到最後可能弄巧成拙損傷信譽。

香港《南華早報》4日引述英國國防部影片披露當時兩艦迫近41公尺的情況，對此，前中權軍艦艦長、中華戰略學會研究員張競今日(5)指出，此份錄影基本上是屬於官方法定記錄，從其中人員要朗誦船位經緯度與時間，就可知其將用於與共軍依據雙方所簽訂協議，亦就是「海上未預期相遇規則」(CUES: Code for Unplanned Encounters at Sea)比對資料時使用。

張競表示，假若美軍是一再有意透過他種管道，而非透由美國國防體系正式發言機制，外洩此等官方記錄，顯然就是處理此等問題思維不當，而且毫無章法亦欠缺大國格調，反而像個市井無賴般透過他人放話，實在讓人不解。

張競強調，假若此等資訊外洩並非經過美國海軍授意，那就會顯現出更嚴重危機。如此敏感資訊都無法管控，坐視內部對外爆料，顯然內部軍紀具有嚴重問題。

不過張競指出，媒體報導提到美艦人員在與大陸艦艇通話時，曾經表示，「本艦係在行使無害通過權」(We are conducting innocent passage)，其實在相當程度上，美國海軍等於明確表達出其對於事件發生所處海域之國際法理地位立場，這勢必會讓大陸外交官僚依據此等發言內容，參照實際船位抓到話柄，會不會再據此引申成為美國對南熏礁法理地位提供背書，其後續發展值得注意。

最後張競強調，美國雖然口口聲聲是行使無害通過權，但在國際海洋法公約中，「通過」與「無害通過」具有明確定義，美國軍艦航經該海域，究竟是正常航行所需，還是依據美國國防部2017年2月28日航行自由計畫政策說帖？

他說，這些航行活動是擺明要挑戰美國所認為其他國家不符國際海洋法規範，且過度聲索海域主權所採取之示威行動，相信中國大陸國際法學者，將會深入追究美國軍艦這句回應，究竟是否在無意間，讓北京獲得更大政策操作空間與法理辯論證據。

(中時 )