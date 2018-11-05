徐克寫詩緬懷金庸：嗟傷俠影今已往 桃花雖在亦黯然

2018年11月05日 21:11 中時 徐桐炘

徐克發文哀悼金庸。（資料照）

當代武俠小說巨擘金庸於上月30日離世，享壽94歲，其作品常被翻拍為電影，新一代武俠電影先鋒徐克曾執導《笑傲江湖》和監製《笑傲江湖之東方不敗》，徐克今仍發聲明表示哀悼，「聽聞先生去世的消息後，數日來心情都不能平復。」字字顯示出他的悲傷情緒：「先生音容宛在，無限感慨，一切記憶永存後世。」

徐克依然回想10歲開始讀金庸就成為粉絲，「從此追讀暢閱，反復咀嚼，不勝激慨。」雖金庸因不滿東方不敗被改為女兒身，不讓徐克再翻拍其他作品，但徐克最後仍獻上優雅詩詞悼念一代大師：「滄海笑唱浮沉浪，書劍風雨說江湖。嗟傷俠影今已往，桃花雖在亦黯然 。」

全文：

人面桃花江湖地，形雪速天俱惘然

哀悉金庸先生辭世，封追位一代武俠文學盟主之逍遙而去，數日心情不能平伏，屢屢舉杯難盡己感。回顧十歲時拿起第一本先生的小說，從此追讀暢閱，反復咀嚼，不勝激慨。

先生著作，游刃於我中國文化、歷史虛實之間，成就文學武俠，挾無疆創意馳騁天地，揣壯志宏觀尊於仁於俠，妙筆描繪奇人高手雲集，巾幗出眾令人刮目相看，蓋世神功引喻諷刺空前，狹義傳奇豪情波瀾壯闊，傳世巨著遍游四海，陪伴不同年代成長超過半個世紀，經典神作己影響深遠。先生浩瀚精神，傲視天下之大羲，固泰山崩塌不耀之大勇，知極難而不退的大氣，迄今仍能罩我輩創作領域。

如今，先生留下的這塊江湖天地，我輩記憶不減，只惜先生音容宛在，無限感慨，一切記憶隱永存後世。

滄海笑唱浮沉浪，書劍風雨說江湖，嗟傷俠影今已往，桃花雖在亦黯然。

徐克 2018 年 11 月 5 日

(中時 )