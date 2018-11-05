王若琳穿MIU MIU 搞怪叛逆小美女

2018年11月05日 21:14 中時 陶福媛

怪怪美女王若琳穿MIU MIU新裝，完美詮釋可愛又叛逆的時尚風情。（JOJ PHOTO攝）

王若琳擁有小巧細緻的五官，像30年代的美女，但腦子思想卻很前衛。穿MIU MIU秋冬印花洋裝外披羽絨夾克。（JOJ PHOTO攝）

王若琳擁有小巧細緻的五官，像30年代的美女，但腦子思想卻很前衛。穿MIU MIU秋冬印花洋裝外披羽絨夾克。（JOJ PHOTO攝）

MIU MIU的LADY亮片鍊袋包，6萬6000元。（MIU MIU提供）

MIU MIU的LADY亮粉色水晶釦山羊皮肩背包， 6萬8000元。（MIU MIU提供）

MIU MIU毛呢手提肩背包，4萬8500元。（MIU MIU提供）

王若琳曲風和造型向來另類搞怪，日前她受邀擔任東京國際音樂市場展（簡稱TIMM）表演嘉賓，配合萬聖節以古堡黑寡婦的造型登場，十足怪怪小女人。這回她受邀進棚拍攝MIU MIU秋冬女裝專題，既可愛又個性的衝突混搭，完美詮釋MIU MIU女孩的叛逆甜美。

王若琳是音樂人王治平的女兒，小巧細緻的五官，活脫脫像30年代的美女，眉宇間還帶有些許名門閨秀的貴氣，不過一聊到愛情觀和婚姻觀，則是思想前衛又叛逆。

她笑說，她周遭有不少好朋友已經結婚生子，而且婚姻都很幸福，「但我知道這不是我要的人生，婚姻不是我的選項，至少目前是如此！」還提到曾為了音樂，不惜放棄愛情。

王若琳的愛情觀就和她的音樂創作一樣，完全的自由、大膽嘗試、沒有規則與設定，曲風永遠都在轉變。「這點我要感謝我的爸媽，他們給我絕對尊重和自由揮灑的空間，不會拿框架限制我，希望我能走自己的風格。」

今年秋冬新登場的MIU MIU女裝，同樣混合了跨世代的對比衝突的元素，上寬下窄的剪裁，利用多層次、多色彩的豐富穿搭，打造亂中有序的時尚風情。例如王若琳身穿一襲印花合身窄版小禮服，外罩寬大的羽絨外套，華麗復古又帶有個性，另一套則以白色毛衣外搭黑白點小禮服，搭配龐克風的金屬粗項鍊、可愛貓咪鍊墜、貓咪手環等，既剛又柔，十分衝突反差。

(中時 )