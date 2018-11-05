尋求連任 連江縣長劉增應競選服務處成立

2018年11月05日 21:41 中時 葉書宏

連江縣長劉增應今年尋求連任，競選服務處4日成立。（葉書宏翻攝）

劉增應今年尋求連任，競選服務處4日成立。（葉書宏翻攝）

連江縣長劉增應今年尋求連任，競選服務處4日成立。（葉書宏翻攝）

連江縣長劉增應今年尋求連任，競選服務處4日成立。（葉書宏翻攝）

連江縣長劉增應今年尋求連任，競選服務處4日成立，很巧合的是，成立日期先挑選11月4日，競選訴求主軸「4年奠基．4年精進」也是早定調，在號次抽籤時抽到4號，該競選團隊說，事事如意，象徵馬祖事事順利。

行事低調的劉增應，將競選設為服務處，不叫競選總部，不發邀請卡，採報紙刊載邀請鄉親，4日上午10時競選服務處成立茶會，前縣長楊綏生、議長張永江及議員，以及熱情鄉親到場助陣加油，離島鄉民代表、鄉村長搭船跨海相挺，展現高人氣。

競選服務處主任委員陳雪生立委代表致贈馬祖高粱酒，象徵馬到成功，馬酒大發利市；國民黨連江縣黨部主委曹爾忠轉贈主席吳敦義祝賀高票當選匾額。陳雪生說，遠見雜誌評選劉增應連續3年5顆星，全國施政滿意度調查第1名，盡心盡力建設馬祖，服務鄉親。

劉增應說，今年9月《天下雜誌》以經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力等5大面向共68項，涵蓋客觀指標及居民主觀感受綜合得分，連江縣被評為6都之外，是全國最幸福的縣市，這個成果是屬於大家。

他強調，為打造更美好進步的馬祖，縣府已擘劃完成2030馬祖永續發展白皮書、連江縣第5期（108-111年）離島綜合建設實施方案暨12年（108-119年）縣政發展計畫，以島嶼創生，國際接軌為目標，積極推動交通產業、經濟發達，包括南北竿跨海大橋、機場改善、智慧城市、國際藝術島計畫等，希望提升整體環境與競爭力，為馬祖奠定一個堅實的基礎，劉增應感謝大家支持，表示會更加為馬祖努力。

(中時 )