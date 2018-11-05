陳柏良打造國際高中邀請賽 16日輔大引爆

2018年11月05日 21:35 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華男足隊長陳柏良趕回台灣，參加自己創辦的國際高中邀請賽記者會。（展逸提供）

台灣「足球一哥」陳柏良5日閃電回台20小時，參加他一手打造的「2018 BE HEROES國際高中足球邀請賽」賽前記者會，這項比賽16至18日在輔大足球場舉行，請來上季高中聯賽冠亞軍清水高中、惠文高中，與日本利根商校、香港九龍城聖公會交流切磋，希望激起來灣小球員勇敢追逐足球夢想的決心！

「我從國中、高中一路到大學，台灣的足球環境一直都很辛苦，」目前效力於中甲浙江綠城、也是中華男足隊長的陳柏良說：「如今我有這個能力來改善環境，希望能盡最大的努力！」

要如何回饋台灣足球，陳柏良這幾年一直在做，前年先舉辦足球教室，去年升格為菁英學院，今年則在凱基銀行董事長魏寶生建議下，成立「陳柏良足球公益信託」，進一步舉辦國際高中邀請賽，邀請3地4校高中球員來切磋腳下功夫。

而熱愛足球的魏寶生，去年發起了「夢想足球」計畫，今春出錢招待花蓮高農足球隊到土耳其移訓，如今也和陳柏良合作，促成首屆國際高中邀請賽，並希望未來年年持續舉辦、甚至擴大規模，「以後國內、國外球探會來這個比賽看球員，國外的足球市場是很大的！」魏寶生說。

凱基董事長魏寶生（左六）、陳柏良（左七）與代表參加國際邀請賽的惠文高中、清水高中在賽前記者會合照。（展逸提供）

大老闆力挺，加上展逸國際企業老闆、前職籃球員張憲銘努力奔走，這項邀請賽獲得昇恆昌、AXA、鮮乳坊、富邦產險等企業提供贊助，讓足球一哥面子十足。此外，Eleven Sports也將進行直播，讓高中小將的身手被更多人看到，陳柏良、張憲銘和魏寶生甚至還要親自下場，踢一場別開生面的表演賽。

這場表演賽，陳柏良不但要自己下場，還請來高中恩師、前中華男足國門洪金昌跨刀，「不過他來是踢前鋒。」魏寶生將與陳柏良同隊，反倒是昔日在籃球場展現扣籃美技的張憲銘，要轉戰足球場擔任守門員，阻止陳柏良射門。

「柏良到時候用力踢沒關係，但是不要踢臉，因為憲哥是靠臉吃飯的。」張憲銘笑說。魏寶生則會與陳柏良同隊，並帶領由師大附中校友組成的流浪隊助陣，「我們想讓高中球員們看到，對足球的愛是一輩子的！」

(中時電子報)