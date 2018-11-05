洪文棟心臟病逝　醫：「傷心」三害食物要少吃

洪文棟心臟病逝，醫：「傷心」三害食物要少吃。（圖/達志影像）

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中時電子報
楊麗花與洪文棟合影。（資料照）

國寶級歌仔戲藝人楊麗花的丈夫洪文棟昨因心臟疾病過世。醫師提醒，狹心症、心肌梗塞、心律不整等都是常見心臟疾病，天氣轉涼時增加發作風險。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，人的血管就像年輪，從十幾歲開始就會漸漸硬化，要減緩動脈硬化速度，要減少攝取三大傷心食物「糖、鹽、反式脂肪」，才能避免三高提早報到，降低心肌梗塞問題找上身。

中央社報導，洪惠風醫師表示，心臟疾病有很多種，但最常見三大類分別為心臟衰竭、心律不整及心肌梗塞。若心臟是一台車，心衰竭就像車子引擎出問題，心律不整則是電氣系統出狀況，心肌梗塞則是汽車油路塞住。

洪惠風強調，高血壓、高血脂、高血糖等三高疾病，是心臟疾病重要的危險因子，恐導致動脈硬化、誘發心臟疾病，人的血管就像年輪，從十幾歲開始就會漸漸硬化，如果生活習慣差、不好好保養，年紀大的時候血管硬化風險自然增加。

洪惠風指出，當天氣轉涼，心臟疾病風險都會大大增加，因為人體周邊血管會收縮，血壓飆高容易誘發心律不整；再加上天冷空汙較嚴重，也會增加心肌梗塞風險。尤其許多民眾喜歡在冬天喝熱湯或吃火鍋，但如果湯底鹽分含量多，高血壓民眾喝熱湯就像是在喝鹽水，鹽分累積在體內，當積水愈多，心衰竭狀況就累積得更厲害。

洪惠風舉出文獻證實，「糖、鹽及反式脂肪」是傷心三大壞蛋，應減少攝取量。適量攝取堅果、巧克力、紅酒、蔬果等對心臟有幫助的食物，但不宜吃太多。

(中時電子報)

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